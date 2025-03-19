Дополнительные совокупные расходы стран ЕС на оборону могут составить более 500 млрд. евро в год

ЦАМТО, 18 марта. Страны Евросоюза, входящие в НАТО, должны будут тратить дополнительно свыше 500 млрд. евро в год, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об увеличении оборонных бюджетов стран-членов НАТО до 5% ВВП.

Это, следует из расчетов "РИА Новости", которые сделаны на основе данных национальных статистических служб и НАТО.

Как отмечает агентство, оборонные расходы стран ЕС, входящих в НАТО (на текущий момент из 27 стран членами альянса не являются лишь Австрия, Кипр, Ирландия и Мальта), по итогам прошлого года составили 335,8 млрд. евро.

Сегодня каждая страна НАТО должна тратить на военные расходы 2% своего ВВП – это требование в прошлом году выполнили 14 стран Евросоюза. Некоторые государства даже перевыполнили его – это Польша (4,2%), Эстония (3,4%), Латвия (3,3%) и Греция (3%). При этом девять государств не достигли целевых показателей в 2% ВВП, в том числе Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды и Хорватия.

Последние несколько месяцев в НАТО часто возникает вопрос увеличения расходов на оборону. В частности Д.Трамп в начале марта заявил, что США не будут защищать те страны НАТО, которые не тратят справедливый бюджет на оборону. Он также призвал увеличить оборонные бюджеты других государств-членов альянса до 5%.

Если это будет сделано, то, исходя из расчетов агентства "РИА Новости" по данным о ВВП за 2024 год, страны ЕС должны будут выделять 843,8 млрд. евро на оборону в год. Это больше, чем США собираются потратить на военные расходы в 2025 году – 829,5 млрд. евро.

В целом увеличение расходов на оборону на один процент от ВВП, что сейчас предлагает Польша, обойдется входящим в НАТО странам Евросоюза в 168,8 млрд. евро. Однако вклад каждого государства очень разнится: если для Германии повышение расходов на 1% от ВВП обойдется в 43 млрд. евро, то для Латвии и Эстонии – примерно в 400 млн. евро, отмечает "РИА Новости".