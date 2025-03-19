Повышение боевой мощи и защиты: Греция модернизирует танки до уровня Leopard 1HEL

Источник изображения: topwar.ru
Доведение танков до уровня Leopard 1HEL значительно повысит боевые возможности ОБТ Leopard 1A5, которые состоят на вооружении греческой армии.
- говорится в западной прессе.
Новая модификация разработана местной оборонной компанией EODH совместно с немецким танкостроительным концерном KNDS. Она сочетает в себе усовершенствования в области огневой мощи, защиты и мобильности, предлагая экономичное решение для увеличения боевого потенциала греческой армии.
Центральное место в модернизации занимает обновление вооружения. Танк получает новую 105-мм пушку, способную стрелять усовершенствованными снарядами и ПТУР. Защита усиливается за счёт композитной и решётчатой брони, обеспечивая повышенную устойчивость к современным противотанковым средствам.
Источник изображения: topwar.ru
Оригинальный двигатель мощностью 830 л. с. заменяется на более мощный силовой агрегат на 1000 л. с., что значительно повышает мобильность танка и позволяет поддерживать высокую скорость и манёвренность на пересечённой местности.
Для греческой армии, которая является крупнейшим в мире пользователем танков Leopard 1, модернизация Leopard 1HEL представляет собой экономически эффективное решение для поддержания боеспособности бронетанковых войск. В настоящее время на вооружении местной армии состоит около 500 танков Leopard 1A4/5, многие из которых были произведены в 1970-х и 1980-х годах.