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Военное обозрение

Повышение боевой мощи и защиты: Греция модернизирует танки до уровня Leopard 1HEL

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Источник изображения: topwar.ru

Доведение танков до уровня Leopard 1HEL значительно повысит боевые возможности ОБТ Leopard 1A5, которые состоят на вооружении греческой армии.

Благодаря этой модернизации стареющий греческий танковый парк останется грозной силой на современном поле боя

- говорится в западной прессе.

Новая модификация разработана местной оборонной компанией EODH совместно с немецким танкостроительным концерном KNDS. Она сочетает в себе усовершенствования в области огневой мощи, защиты и мобильности, предлагая экономичное решение для увеличения боевого потенциала греческой армии.

Центральное место в модернизации занимает обновление вооружения. Танк получает новую 105-мм пушку, способную стрелять усовершенствованными снарядами и ПТУР. Защита усиливается за счёт композитной и решётчатой брони, обеспечивая повышенную устойчивость к современным противотанковым средствам.

Источник изображения: topwar.ru

Оригинальный двигатель мощностью 830 л. с. заменяется на более мощный силовой агрегат на 1000 л. с., что значительно повышает мобильность танка и позволяет поддерживать высокую скорость и манёвренность на пересечённой местности.

Для греческой армии, которая является крупнейшим в мире пользователем танков Leopard 1, модернизация Leopard 1HEL представляет собой экономически эффективное решение для поддержания боеспособности бронетанковых войск. В настоящее время на вооружении местной армии состоит около 500 танков Leopard 1A4/5, многие из которых были произведены в 1970-х и 1980-х годах.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Продукция
Leopard-1
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