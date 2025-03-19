Наземная бомба GLSDB для Украины.

Согласно сообщениям западных источников, усовершенствованные версии наземных бомб малого диаметра (Ground-Launched Small Diameter Bomb, GLSDB) входят в число вооружений, которые будут отправлены на Украину после того, как США возобновили военную помощь и обмен разведданными с Киевом. GLSDB использовались в боевых условиях на Украине в течение 2024 года, но из-за противодействия средств российской РЭБ показала себя там неудовлетворительно.

По данным информационного агентства Reuters, которое ссылается на неназванных лиц, знакомых с этим оружием, следующая партия наземных бомб GLSDB для Украины будет «модернизирована для более эффективного противодействия российским радиопомехам».

Вопрос о предоставлении Украине GLSDB вновь встал на повестке дня после того, как 11 марта 2025 года администрация президента Д. Трампа согласилась возобновить поставки оружия после того, как Киев заявил, что готов поддержать предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией.

Согласно тому же источнику, GLSDB особенно необходимы для восполнения дефицита боеприпасов ВСУ, возникшего после значительного истощения запасов тактических ракет ATACMS. Последняя – это баллистическая ракета малой дальности, которая, как утверждается, показала на поле боя значительно более высокие результаты.

Относительно проведенных модификаций GLSDB в отчете Reuters говорится, что они включают «усиление связей внутри оружия для повышения его устойчивости». Предположительно, речь идет о повышении устойчивости боеприпаса к нагрузкам, связанным с процессом запуска, во время которого он приводится в движение ракетным двигателем. Чтобы смягчить воздействие российской РЭБ, вполне возможно некоторое усиление устойчивости модуля GPS. Источник также сообщил о «проведенных в последние недели» 19 тестовых запусках GLSDB для подтверждения эффективности обновлений.

Бомбы GBU-39/B для истребителя F-22 «Раптор»

Изначально разработанный компаниями Boeing и Saab боеприпас GLSDB – это высокоточное оружие наземного базирования, основанное на авиационной бомбе малого диаметра (Small Diameter Bomb, SDB). Каждый снаряд GLSDB состоит из авиационной бомбы GBU-39/B SDB и ракетного двигателя от 227-мм артиллерийской ракеты M26. Ракета M26 входит в число типов ракет, которые могут быть запущены из реактивной системы залпового огня M270 (РСЗО) и её модификаций, а также из высокомобильной артиллерийской реактивной системы M142 (HIMARS).

На начальном этапе разгона/подъёма GLSDB приводится в движение ракетным двигателем M26, после чего раскрываются выдвижные крылья, и боеприпас летит без двигателя как планирующая бомба. Для наведения на цель GLSDB использует существующую инерциальную навигационную систему GBU-39/B и встроенный GPS модуль. Дальность стрельбы GLSDB составляет около 153 км, что делает её особенно актуальной для ВСУ, поскольку позволяет поражать линии снабжения и районы сосредоточения подразделений ВС России.

Наземная бомба GLSDB в сборе

В прошлом компания Saab заявляла, что система наведения GLSDB обеспечивает точность попадания в пределах трёх футов (около 1 м). До применения этого оружия на Украине компания также заявляла, что GLSDB устойчива к радиоэлектронным помехам.

Однако, судя по сообщениям из Украины, GLSDB оказалась уязвима для российских контрмер, из-за чего сухопутные подразделения ВСУ отказались от этого оружия.

С другой стороны, отмечается, что SDB воздушного базирования, по-видимому, «очень хорошо зарекомендовали себя в украинских ВВС», что делает сообщения о восприимчивости GLSDB к глушению по крайней мере несколько загадочными. Однако, поскольку GLSDB имеет почти в два раза большую дальность, чем SDB, любая потеря данных GPS на некоторых участках траектории, вероятно, будет иметь гораздо большее влияние.

Бомбы SDB на пилоне Миг-29 ВВС Украины

Изначально SDB устанавливались на боевые самолёты советского производства с помощью специально подготовленного пилона. В настоящее же время это авиационное средство поражения входит в арсенал переданных ВВС Украины истребителей F-16. Наблюдатели ожидают, что больше информации о новых GLSDB появится сразу, как только они появятся на поле боя.

В то же время разработка усовершенствованной GLSDB считается логичным шагом, учитывая, в частности, влияние, которое оказали российские помехи GPS на эффективность западных высокоточных наземных и авиационных боеприпасов, используемых ВСУ. По мере продолжения конфликта российские войска значительно расширили использование своих средств РЭБ.

В то же время остаются более весомые аргументы в пользу GLSDB. Это оружие обеспечивает значительно большую дальность стрельбы, чем самые дальнобойные 227-мм артиллерийские ракеты, которые в настоящее время используются в РСЗО M270 и M142 HIMARS.

Кроме прочего подчеркивается, что наземные бомбы GLSDB отличаются заметной универсальностью, поскольку могут запускаться с различных пусковых установок, в том числе гусеничной M270 MLRS и колесной M142 HIMARS. Ещё одним ключевым преимуществом называется то, что ракеты M26 и бомбы GBU-39/B широко представлены в арсеналах США и других союзников.

Источники подчеркивают, что в настоящее время ведётся активная работа по устранению проблем с GLSDB, а Киев надеется, что это оружие наконец-то раскроет свой потенциал.

По материалам ресурса twz.com