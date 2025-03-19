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Космическая компания перенесет производство из Калифорнии в Техас

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Фото: Trevor Mahlmann / Relativity Space / Handout / Reuters
Фото: Trevor Mahlmann / Relativity Space / Handout / Reuters.

ArsTechnica: Relativity Space перенесет производство из Калифорнии в Техас

Космическая компания Relativity Space, скорее всего, перенесет большую часть производства ракеты Terran R из Лонг-Бич (Калифорния) в Бейтаун (Техас). Об этом изданию ArsTechnica сообщили два источника.

Перенос производства связан с необходимостью сокращения логистических издержек, поскольку Техас гораздо ближе к Миссисипи, где испытывается ракета, и Флориде, откуда планируется проводить ее пуски, чем Калифорния. Представитель Relativity Space не подтвердил изданию планы по переносу производственной площадки, однако заметил, что компания рассматривает возможность расширения производства.

Издание допускает, что в Техасе может быть размещено производство топливных баков и проводиться сборка ракетных ступеней.

Ранее газета The New York Times сообщила, что бывший глава Google Эрик Шмидт стал владельцем компании Relativity Space, приобретя ее контрольный пакет акций.

В настоящее время компания работает над ракетой Terran R грузоподъемностью 33,5 тонны на низкую околоземную орбиту в одноразовом варианте и 23,5 тонны — с многоразовой первой ступенью.

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