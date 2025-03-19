Войти
ТАСС

Би-би-си: ВСУ сравнили отступление из Курской области с фильмом ужасов

350
0
0
© Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС.
Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

Украинские военные рассказали, что отступали под шквальным огнем и постоянной атакой дронов, отмечает телеканал

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнили свое отступление из Курской области со сценами из фильмов ужасов. Об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на отчеты военных.

Военные ВСУ рассказали, что отступали под шквальным огнем и постоянной атакой беспилотников, отмечает Би-би-си.

16 марта Минобороны РФ показало кадры из освобожденных Новой Сорочины, Старой Сорочины, Малой Локни, на которых видно, что, отступая, украинские военные не забрали тела своих погибших сослуживцев. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал российский лидер.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 10:17
  • 2
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 09:55
  • 8129
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)
  • 19.03 01:26
  • 7
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 01:08
  • 1
От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС
  • 18.03 21:26
  • 0
Я вам скажу, что "шокировало американцев".
  • 18.03 20:51
  • 0
Ответ на "В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою"
  • 18.03 20:29
  • 1
«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов
  • 18.03 20:22
  • 1
«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57
  • 18.03 20:18
  • 0
Ответ на "«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России"
  • 18.03 17:43
  • 0
Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия
  • 18.03 17:29
  • 0
«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России
  • 18.03 15:18
  • 106
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 12:34
  • 1
Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США