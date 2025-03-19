Украинские военные рассказали, что отступали под шквальным огнем и постоянной атакой дронов, отмечает телеканал

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сравнили свое отступление из Курской области со сценами из фильмов ужасов. Об этом сообщает телеканал Би-би-си со ссылкой на отчеты военных.

Военные ВСУ рассказали, что отступали под шквальным огнем и постоянной атакой беспилотников, отмечает Би-би-си.

16 марта Минобороны РФ показало кадры из освобожденных Новой Сорочины, Старой Сорочины, Малой Локни, на которых видно, что, отступая, украинские военные не забрали тела своих погибших сослуживцев. На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин гарантировал украинским боевикам в Курской области жизнь и достойное обращение в случае сложения оружия и сдачи в плен. Однако для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве, указывал российский лидер.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих