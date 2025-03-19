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ТАСС

В НПП "Звезда" сообщили, что скафандр "Сокол-М" прошел автономные испытания

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Скафандр «Сокол-М»
Скафандр «Сокол-М».
Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Следующие проверки скафандра будут проведены вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия", уточнил гендиректор предприятия Сергей Поздняков

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Завершились автономные испытания скафандра "Сокол-М", создаваемого для космонавтов пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор НПП "Звезда" (входит в Роскосмос) Сергей Поздняков.

"С "Соколом-М" есть несколько стадий разработки, как положено по всем действующим нормативам. Скафандр прошел так называемую стадию автономных испытаний. Это испытания, которые сам разработчик проводит и своими силами испытывает изделие", - сообщил Поздняков.

Он отметил, что следующие проверки скафандра, например в интерьере корабля, будут проведены вместе с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (входит в Роскосмос). По его словам, недавно были проведены совместные примерки, однако официальные испытания начаты не были.

"[Не начались], потому что мы следующие несколько скафандров никак не доделаем. Немножко опаздываем, потому что по понятным причинам все производство сейчас ориентировано на другие задачи", - добавил Поздняков.

Полный текст интервью будет опубликован в 07:00 мск. 

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