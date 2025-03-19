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РИА Новости

Российские "Торы-М1" научились сбивать низколетящие украинские дроны

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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Расчеты Тор-М1 научились сбивать даже низколетящие украинские беспилотники

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие из расчётов зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" научились видеть и сбивать украинские беспилотники, даже когда те летят низко, рядом с деревьями, рассказал заместитель начальника расчёта Кирилл Рычков.

"Они всегда летают по-разному. То есть, если он, например, летит высоко, то мы его видим. Сейчас они стараются лететь низко. Где-то вдоль посадки. Тем самым их сложнее становится увидеть. Но для нас теперь и это уже не проблема, мы и к этому приноровились, что теперь вычисляем их даже тогда, когда они летят на низких высотах", - сказал Рычков в видеоролике Минобороны РФ.

Он уточнил, что комплекс может заметить цель на расстоянии 30 километров и поразить на дальности до 15 километров.

Как рассказали в ведомстве, расчёт комплекса "Тор-М1" группировки войск "Центр" недавно в ходе боевой работы уничтожил украинский беспилотник Shark, обеспечив прикрытие наступательных действий подразделений на красноармейском направлении.

Современное радиолокационное оборудование, имеющееся на борту комплекса, позволяет операторам легко и точно обнаруживать воздушные цели в своей зоне ответственности и эффективно уничтожать их. Такая точность позволяет ликвидировать до восьми воздушных целей противника с использованием одного боекомплекта.

Расчеты ЗРК "Тор-М1" с первых дней СВО обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил.

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Страны
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Тор-М1
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