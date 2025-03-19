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РИА Новости

Россия и Пакистан проведут совместные учения в Аравийском море

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Корабли Тихоокеанского флота РФ
Корабли Тихоокеанского флота РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Отряд кораблей ТОФ проведет совместные учения с ВМС Пакистана в Аравийском море

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота посетил пакистанский порт Карачи и договорился о проведении совместных учений PASSEX в Аравийском море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота примет участие в совместном военно-морском учении PASSEX с ВМС Исламской Республики Пакистан. О проведении учения стороны договорились в ходе посещения отрядом ТОФ пакистанского порта Карачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник командный состав российского отряда кораблей принял участие в конференции и официальных встречах с высшими офицерами Военно-морских сил Пакистана. Они обсудили детали проведения совместного учения, обменялись памятными сувенирами и оставили записи в книгах почетных посетителей.

Кроме того, экипажи посетили корабли друг друга и провели для гостей экскурсии. Для российских морских офицеров на пакистанском корвете "Бабур" были показаны учения по борьбе за живучесть корабля.

"Учение PASSEX состоится в акватории Аравийского моря в последний день пребывания российского отряда кораблей. В ходе учения корабли двух стран отработают задачи совместного маневрирования с привлечением палубных вертолетов, проведут тренировки по связи и другие элементы взаимодействия", - уточнили в МО РФ.

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20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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