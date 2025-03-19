Офицер АПЛ "Новомосковск": подводники проводят под водой не менее 80 суток в году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский моряк-подводник проводит под водой ежегодно свыше 80 часов. Об этом сообщил командир стартового дивизиона ракетной боевой части атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота "Новомосковск".

"У экипажа подводной лодки большой опыт наплаванности. Подсчет, конечно, ведется. Ведется лист наплаванности. Среднестатистический подводник должен проводить порядка суток 80 под водой в году в среднем, а бывает гораздо больше", - сказал офицер на видео, предоставленном Минобороны РФ накануне Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта.

По словам офицера по имени Алексей, морякам в походе больше всего не хватает семьи. "Потому что семья у подводника - самое главное. Хорошо организованный домашний очаг, тыл - он, конечно, греет подводника. У меня на берегу семья, друзья. Они меня всегда ждут, поддерживают, уважают мой выбор. Постоянно находятся со мной в гарнизоне", - сказал Алексей.

Ранее в Главном штабе ВМФ России сообщили, что общая наплаванность экипажей российских подводных лодок превышает 3 тыс. ходовых суток, что значительно превышает позднесоветские показатели.

Подлодка К-407 "Новомосковск" построена на судоверфи Севмаш в Северодвинске в июне 1987 года и принята на вооружение в 1990 году. Корабль в 1991 году первым в ВМФ России выполнил стрельбу полным боекомплектом из подводного положения. В 1998 году "Новомосковск" впервые провел запуск искусственного спутника земли баллистической ракетой из-под воды. Ракетоносец является стратегической подводной лодкой третьего поколения проекта 667БДРМ "Дельфин". Лодка несет баллистические ракеты Р-29РМУ2 "Синева", которые являются модифицированной версией ракеты Р-29РМ с новой системой управления и использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС.