ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)

Al Jazeera: ракетный комплекс "Искандер-1000" может уничтожать американские F-16

В ответ на новые угрозы с Запада, Россия активно модернизирует свой арсенал баллистических ракет, пишет Al Jazeera. Совсем недавно был представлен усовершенствованный "Искандер-М", который уже окрестили "Искандер-1000". Эта ракета может изменить стратегический баланс в Европе, бросая вызов не только Украине, но и НАТО.

Мухаммед Юссеф (محمد يوسف)

В контексте противостояния с Западом Россия стремится модернизировать свой арсенал баллистических ракет средней дальности, что может вызвать новую гонку вооружений между ней и остальными европейскими странами. Последним проявлением этой гонки стало объявление о создании новой модификации баллистической ракеты "Искандер-М", неофициально прозванной "Искандер-1000".

Проектирование российского "Искандер-1000" последовала за сообщениями о модернизации ракетных комплексов "Искандер" и "Кинжал" с целью увеличения дальности, создания более мощных боеголовок и улучшенных характеристик уклонения от ПВО. Эти разработки совпадают с ответом России на заявление, сделанное США в июле 2024 года, о планах разместить в Германии к 2026 году баллистические ракеты средней дальности.

За последние месяцы в Европе произошли фундаментальные стратегические изменения, вызванные последствиями конфликта на Украине. Похоже, что мир стремительно движется к гонке вооружений, подобной той, что произошла в конце холодной войны. Речь идет о российских баллистических ракетах средней дальности с радиусом действия от 500 до 5500 километров, которые теперь угрожают не только Украине, но и, как мы уже упоминали, ставят в зону досягаемости России всю Европу.

Баллистические ракеты являются двойной проблемой: их скорость и маневренность выше по сравнению с другими обычными видами вооружений, что делает противостояние им более сложным. Соединенные Штаты постоянно разрабатывают и развертывают средства защиты от баллистических ракет. Их главный "козырь" — система ПРО THAAD.

Что касается европейских стран, то они в основном полагаются на американские системы раннего предупреждения о запусках ракет. Но сегодня они столкнулись с серьезной проблемой — у них нет систем, способных перехватывать баллистические ракеты средней дальности, со времен холодной войны. В дополнение к сокращению поддержки со стороны США, над Европой теперь нависла перспектива беспрецедентной военной эскалации и на этот раз она должна готовиться к ней самостоятельно.

Эта атмосфера напоминает нам о том, что произошло в конце 1970-х годов, когда европейский континент оказался в эпицентре экзистенциального кризиса. По мере эскалации холодной войны Советский Союз начал развертывать баллистические ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер" (по натовской классификации SS-20), способные за считанные минуты поразить все европейские столицы. НАТО быстро отреагировало на это, разместив в Западной Германии американские ракетные системы "Першинг-2" (Pershing II), что привело к эскалации бешеной гонки вооружений, в результате чего Европа на целое десятилетие превратилась в потенциальное поле ядерной битвы.

Угроза половине Европы

Россия начала принимать на вооружение тактические ракеты большей дальности с конца 2023 года. В январе 2024 года американские спецслужбы подтвердили развертывание Россией северокорейских ракетных комплексов KN-32B. По мобильности и летно-техническим характеристикам эти ракеты схожи с российским комплексом "Искандер-М", но имеют дальность полета до 900 километров и боеголовку в несколько раз больше.

В ноябре 2024 года Россия представила свою тактическую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" с дальностью полета до 4000 километров, способную нести несколько боеголовок и имеющую траекторию полета, близкую к межконтинентальным баллистическим ракетам (о которых мы подробно поговорим чуть позже).

По данным российских источников, эти системы могут быть развернуты в Калининградской или Смоленской областях. Таким образом, у Москвы появляется возможность нацелиться почти на половину европейского континента, а также на важные объекты в Балтийском море.

Если Россия разместит в Калининградской или Смоленской областях ракеты с радиусом действия всего 1 000 километров, то в зоне досягаемости окажутся многие европейские страны. Из Калининграда, выходящего к Балтийскому морю и граничащего с Польшей и Литвой, ракеты могут долететь до Польши, Германии, Швеции, Дании, Чехии, Словакии и некоторых районов Финляндии, Украины и Норвегии.

Из Смоленска, расположенного недалеко от западной границы России, ракеты могут долететь до Белоруссии, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Румынии. Кроме того, под раздачу может попасть судоходство в Балтийском море.

Размещение ракет "Искандер-1000" в Смоленске также представляет прямую угрозу для американских истребителей F-16, которые Украина получила в августе прошлого года.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин предупредил, что если американские истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран (будь то даже с аэродромов стран НАТО, таких как Польша и Румыния), эти аэродромы станут законной целью для российских военных. Но что такое ракеты "Искандер-1000" и каково их значение в данном контексте?

ОТРК "Искандер-1000"

Россия недавно внесла серьезные изменения в характеристики своих ракетных комплексов, включая "Искандер-М". Благодаря увеличенной до 1000 километров дальности полета, эту систему уже неофициально окрестили "Искандер-1000". Впервые она была замечена в мае 2024 года в видеоролике, посвященном 78-й годовщине ракетного полигона "Капустин Яр".

"Искандер-1000" сохранит классическую компоновку ракет 9М723-1/К5, но с увеличенным на 10-15% объемом твердотопливного заряда, а также обновленным двигателем, усовершенствованной системой управления и доработанной боевой частью. Для облегчения развертывания ракета "Искандер-1000", как ожидается, будет запускаться с использованием стандартных пусковых установок "Искандер".

По российским оценкам, скорость ракеты "Искандер-1000" будет превышать скорость звука примерно в 8-9 раз. Она сможет доставлять осколочно-фугасные или кассетные боеголовки массой до 350 килограммов на расстояние до 1000 километров. При использовании конвенциональных боеголовок дальность полета ракеты может увеличиться до 1300 километров.

"Искандер-1000" имеет улучшенные системы управления полетом и может маневрировать на подлете к цели, что помогает обходить системы ПВО. Он оснащен новой автономной инерциальной навигационной системой (ИНС) с коррекцией по спутниковому сигналу и радиолокационным наведением на основе технологии TERCOM (система коррекции траектории крылатых ракет при их наведении), что позволяет снизить потенциальный диапазон погрешности при попадании в цель до менее 5 метров.

Разработка "Искандер-1000" — это стратегический сдвиг в балансе сил между Россией и НАТО, дающий "русскому медведю" значительное преимущество перед другими системами запуска ракет, такими как истребитель МиГ-31 с баллистическими ракетами "Кинжал", за счет сокращения времени обнаружения и реагирования. Российский истребитель может быть обнаружен радарами и спутниками ПВО сразу после взлета, что дает фору украинским стратегическим объектам в 15-20 минут.

Твердотопливные ракетные двигатели "Искандер-1000" генерируют теплоконтрастные вспышки, которые видны только на этапах активного полета, что сокращает время предупреждения до 2-7 минут (в зависимости от расстояния до цели), затрудняя перехват европейскими системами противоракетной обороны, такими как Patriot и Aster 30 SAM/T.

Новая ракета "Орешник"

"Орешник" — последний "бриллиант" в российском арсенале баллистических ракет средней дальности. 21 ноября 2024 года российские военные нанесли удар новейшей гиперзвуковой ракетой "Орешник" по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в городе Днепр (ранее — Днепропетровск), которую Путин назвал "одной из новейших российских ракетных систем средней дальности в безъядерном оснащении".

Москва применила "Орешник" в ответ на то, что Америка и Великобритания разрешили Киеву бить западными ракетами вглубь территории России.

"Орешник" способен нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый. Главная особенность "Орешника" заключается в отделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения. Это означает, что каждая из боеголовок ракеты может быть направлена на отдельную цель. Ракета работает на твердом топливе, и ее кинетической энергии, как утверждается, достаточно, чтобы нанести значительный ущерб.

Дальность ее полета составляет от 3000 до 5500 километров и, по данным российских СМИ, при запуске с Дальнего Востока она способна достичь большинства военных баз на западном побережье США. Максимальная скорость полета — 10 Махов, что в 10 раз превышает скорость звука, то есть она может атаковать со скоростью 2,5-3 километров в секунду (около 13 600 километров в час) и обладает способностью уклоняться от различных систем противоракетной обороны.

В начале декабря в газете The Washington Post была опубликована статья о том, что удар новой российской ракетой по Украине — это мощный сигнал о намерении президента Путина ослабить НАТО и подчинить архитектуру безопасности Европы воле России.

"После самого агрессивного ядерного сигнала с начала боевых действий на Украине Владимир Путин неоднократно превозносил ракету в публичных заявлениях. В частности, он утверждал, что у НАТО нет возможности ее перехватить, и предупредил, что Москва может применить ее против „центров принятия решений“ в Киеве", — говорится в статье.

Кроме того, его [Орешника] применение знаменует собой, как считают западные эксперты, стартовый выстрел новой европейской гонки вооружений, которая может затянуться на десятилетия и "съесть" миллиарды долларов из казны стран НАТО и России.

После запуска новой российской ракеты средней дальности "Орешник" государственный канал RT выпустил в эфир инфографику, демонстрирующую время полета ракеты до главных европейских столиц: 20 минут до Лондона и Парижа, 15 — до Берлина и 12 — до Варшавы.

Со своей стороны, командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что новая российская ракета средней дальности "Орешник" способна поражать цели по всей Европе и что полномасштабная атака "будет иметь эффект, аналогичный применению ядерного оружия".

Четкий сигнал Европе

Россия усвоила важные уроки о характере ведения войны в XXI веке и провела реорганизацию своих сил, чтобы соответствовать требованиям этой новой эпохи. После почти трех лет боевых действий российская армия значительно укрепилась, несмотря на заявления Запада об обратном.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте косвенно признал эту реальность, когда отметил, что Россия произвела за три месяца больше вооружения, чем все страны НАТО за год. Москва неоднократно доказывала, что недооценка ее силы — системная ошибка Запада.

Применение "Орешника" является четким сигналом Европе о том, что у России есть надежный комплекс для нанесения ядерных ударов средней дальности, и этот шаг направлен на то, чтобы повлиять на стратегический баланс сил, особенно сейчас, когда она близка к переговорам с Западом.

По словам президента Американского института исследований внешней политики (FPRI) Аарона Стайна, запуск "Орешника" отражает попытку России повлиять на решения европейских столиц относительно будущего их отношений с Москвой. Это похоже на то, что происходило при разработке и развертывании ракеты РСД-10 "Пионер" во время холодной войны.

Европейский ракетный кризис

Концепция ядерного сдерживания долгое время основывалась на том, что Соединенные Штаты и Советский Союз (позднее — Россия) обладают арсеналами межконтинентальных баллистических ракет, способных обеспечить так называемое "взаимное гарантированное уничтожение". Идея заключается в том, что тот факт, что обе стороны обладают такой огромной разрушительной силой, делает применение ядерного оружия нерациональным вариантом.

Но с наступлением европейского ракетного кризиса баланс сил в Европе изменился. В марте 1976 года Советский Союз развернул ракеты РСД-10 "Пионер", нарушив военный баланс в Европе и коренным образом изменив ход холодной войны.

Это была новейшая ракета с несколькими боеголовками и дальностью полета 5000 км. Она не попадала под действие Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это усилило страх Запада перед ракетой, способной поразить любой объект в Западной Европы, в дополнение к ее высокой точности, мобильности и скрытности.

В то время у НАТО не было подобного оружия, а его ядерный арсенал в Европе имел относительно меньшую дальность. Это вызвало реальные опасения, особенно в Западной Германии, и привело к серьезной дилемме: Советский Союз теперь мог наводить на территорию НАТО ядерное оружие средней дальности, сохраняя при этом возможность нанести удар по Соединенным Штатам ракетами большой дальности.

НАТО столкнулось со стратегической дилеммой: Россия способна нанести ядерный удар по Европе, не нацеливаясь напрямую на Соединенные Штаты. Это означает, что в случае ограниченной ядерной войны в Европе президенту США придется принимать рискованное решение: либо ответить ядерным ударом по Советскому Союзу и подвергнуть свою страну разрушительному ответному удару, либо воздержаться от вмешательства, что может поколебать доверие к американским гарантиям безопасности и ослабить сплоченность альянса, что было главной целью Москвы, особенно в отношении Западной Германии, как отметил Аарон Штайн.

Берлин настаивал на ответе США в рамках стратегии "гибкого реагирования" НАТО, целью которой — сделать ядерное оружие, размещенное в Европе, эффективным средством сдерживания.

В Европе, особенно в Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Западной Германии, вспыхнули массовые антиядерные протесты, что еще больше осложнило политическую обстановку. Под давлением общественности канцлер Германии Гельмут Шмидт призвал пересмотреть связь Европы с американскими силами ядерного сдерживания, что привело к кульминации кризиса.

В конце концов НАТО при поддержке таких видных политических деятелей, как Маргарет Тэтчер и Гельмут Коль, сменивший Шмидта на посту канцлера Германии, начала размещать в Западной Германии американскую ракетную систему "Першинг" (Pershing II).

Переговоры длились несколько лет и завершились заключением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного президентом СССР Михаилом Горбачевым и его американским коллегой Рональдом Рейганом в 1987 году. Договор предусматривал уничтожение всех баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров, что положило конец периоду военной напряженности в Европе, по крайней мере до прекращения действия договора в 2019 году.

В 2019 году президент США Дональд Трамп вышел из ДРСМД в одностороннем порядке. Россия зеркально ответила на решение Америки и тоже приостановила участие в договоре.

Хотя текущая ситуация пока не похожа на новый "европейский ракетный кризис", есть тревожные звоночки, которые игнорируются, как сообщает французская газета Le Monde. В июле 2024 года — во время саммита НАТО в Вашингтоне — США и Германия объявили о плане по размещению в Германии к 2026 году американских высокоточных ракетных систем средней дальности "Тайфун".

Это решение стало одним из оправданий, которые президент России Владимир Путин использовал для ускорения разработки и применения ракеты "Орешник" на Украине, что усилило опасения, что Европа вступает в новую фазу военной напряженности.

Разработка новых ракет

Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности спровоцировало сложный стратегический ландшафт, за который — в определенной степени — несет ответственность Россия. Но, как отмечает Аарон Стайн, нельзя игнорировать роль США в развале режима контроля над вооружениями. Именно США вышли из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, который ограничивал создание широкомасштабных противоракетных систем обороны. Согласно этому договору, обе стороны обязались иметь только две системы противоракетной обороны, каждая из которых должна была содержать не более 100 ракет.

Первоначальная идея договора заключалась в поддержании стратегического баланса, чтобы ни одна из сторон не стремилась полностью защитить себя от ядерной угрозы, что обеспечивало эффективность взаимного ядерного сдерживания. Однако выход США из договора спровоцировал новую гонку вооружений. В 2011 году Россия обошла ограничения ДРСМД, разработав межконтинентальную ракету РС-26 "Рубеж". Позже она была модифицирована и превратилась в ядерную ракету средней дальности, способную долететь до Европы. Предполагается, что именно эта ракета была так называемым предком "Орешника".

Вашингтон ответил на это разработкой ракетной системы средней дальности Typhon ("Тифон"). Это современная ракетная пусковая установка, способная запускать зенитные ракеты SM-6 и ракеты класса "земля-земля" Tomahawk ("Томагавк"). Американская система Typhon появилась на Филиппинах и в Дании в апреле 2024 года. С 2026 года она появится в Германии. Кроме того, гиперзвуковые ракеты последнего поколения, такие как Dark Eagle, обладают дальностью полета более 2700 километров.

Текущая ситуация напоминает европейский ракетный кризис конца 1970-х годов, но самое главное изменение заключается в том, что гонка вооружений больше не является исключительной прерогативой Вашингтона и Москвы. Европейские и азиатские компании стали основными игроками в разработке ракет средней и большой дальности: европейская компания MBDA разрабатывает наступательные крылатые ракеты; Южная Корея сотрудничает с Польшей в разработке ракетных систем большой дальности; Франция и Великобритания имеют в своем арсенале такие дальнобойные крылатые ракеты, как Storm Shadow.

По мере того, как конфликт на Украине подходит к концу, а напряженность между Россией и НАТО растет, Европа оказалась на пороге новой гонки вооружений: ракетные арсеналы растут, а шансы на достижение соглашения о контроле над вооружениями уменьшаются. Эта ситуация все больше напоминает времена холодной войны.