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Военное обозрение

Китайский боевой самолёт нового поколения J-36 совершил второй полёт

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Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное изображение

По данным китайских обозревателей, прототип (демонстратор технологии) боевой машины нового поколения J-36 совершил второй полёт. В сети появилось соответствующее видео, заснятое в районе Чэнду, Сычуань.

Самолёт на выложенных в сеть кадрах менее заметен, чем на видео, зафиксировавшим первый полёт J-36, который состоялся 26 декабря 2024 года.

J-36 разработан в бесхвостой схеме и отвечает атрибутам конструкции летающего крыла. Его силовая установка состоит из трёх двигателей. Воздухозаборники для двух из них расположены под консолями крыла, а для третьего – над фюзеляжем.

Источник изображения: topwar.ru

Китайские власти пока не опубликовали никакой официальной информации о новом самолёте. Между тем американские аналитики считают, что появление нового изделия может иметь большое значение для ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай соперничает с США и их союзниками.

Для Соединённых Штатов «выход в свет» J-36 стал большой неожиданностью. Многие обозреватели из США опасаются, что разработка столь революционного изделия может свидетельствовать о том, что китайцы в технологическом соперничестве получают всё большее преимущество. Тем более, Пекин теснит Вашингтон и по другим фронтам, в частности, в кораблестроении.

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Страны
Китай
США
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