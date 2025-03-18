Пентагон подтвердил возобновление военной помощи Украине

Также продолжен обмен разведывательными данными с киевскими властями

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Командующий ВВС Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что военная помощь и обмен разведывательными данными с киевскими властями возобновлены в прежних объемах.

"Поставки военной помощи США [Киеву] возобновлены, - сказал он на брифинге для журналистов в Пентагоне. - У нас есть подтвержденные данные: она (помощь - прим. ТАСС) поступает на Украину, а также мы на ежедневной основе получаем отчеты об обмене разведывательными данными, все осуществляется как было прежде".