Кадыров сообщил о создании в Чечне нового полка "Ахмат-Кавказ"

Боец спецназа "Ахмат" на позиции в зона СВО. Архивное фото.

Глава региона сообщил, что новое боевое подразделение способно значительно усилить группировку российских войск в зоне специальной военной операции

ГРОЗНЫЙ, 17 марта. /ТАСС/. Первое построение нового мотострелкового полка "Ахмат-Кавказ" Минобороны РФ прошло на военной базе в Грозном. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"Это уже пятый полк, созданный в нашей республике. С большим удовольствием поприветствовал бойцов. Выразил им благодарность за решение идти по пути Ахмата-Хаджи Кадырова и защищать нашу Родину от проявлений фашизма, бандитизма и нацизма, отстаивая интересы РФ на территории СВО", - написал он.

По его словам, новое боевое подразделение способно значительно усилить группировку российских войск в зоне специальной военной операции.

"Полк создали на постоянной основе. Для него началось строительство современной базы на постоянном месте дислокации. Подразделение оснащено всем необходимым вооружением. Оно будет выполнять поставленные задачи, независимо от длительности СВО. Командиром полка назначен боевой офицер Хусейн Межидов", - сказал глава Чечни.

Отмечается, что ближайшие три месяца бойцы пройдут необходимую военную подготовку на лучших полигонах.