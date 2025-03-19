Способен перевозить тонну груза: Китай показал первый полёт транспортного беспилотника TP1000

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16 марта свой первый полёт совершил транспортный беспилотник TP1000, разработанный китайской компанией Yitong UAV System Co. Соответствующие кадры показаны в сети.

TP1000 имеет длину 10,97 м, размах крыла 14,93 м и высоту 4,19 м. Он способен перевозить груз массой одну тонну на расстояние до 1800 км. Его грузовой отсек имеет объём 7 куб. м. Модульная конструкция позволяет оснащать БПЛА либо поршневым, либо турбовинтовым двигателем, в зависимости от требований заказчика.

По словам разработчика, TP1000 можно адаптировать для выполнения различных задач как гражданского, так и военного плана. Дрон уже вызвал коммерческий интерес: размещены заказы на 30 экземпляров. Процесс сертификации должен начаться в конце 2025 года, а получение одобрения ожидается в 2026 году.

TP1000 является частью более широкой программы создания грузовых дронов, в которой участвуют несколько компаний со своими изделиями.

HH-100, разработанный Tengden Industries, имеет грузоподъёмность 700 кг, дальность полёта 2000 км, и может работать на высоте до 5000 м, к чему не приспособлен TP1000.

CH-YH1000 от Aerospace CH UAV Co. Ltd. обладает такой же грузоподъёмностью в 1000 кг, но отличается более высоким рабочим потолком в 8000 м и продолжительностью полёта более 10 часов.