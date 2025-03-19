Дания закупает противокорабельные ракеты NSM

6 марта 2025 года подразделение Kongsberg Defense & Aerospace AS норвежской группы Kongsberg заключило контракт с оборонной закупочной организацией Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) министерства обороны Дании на поставку противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) для вооружения трёх фрегатов типа Iver Huitfeldt датского флота. Стоимость контракта составляет 2,1 млрд норвежских крон (около 200 млн долл).

На церемонии подписания контракта подразделением Kongsberg Defense & Aerospace AS норвежской группы Kongsberg с оборонной закупочной организацией Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) министерства обороны Дании на поставку противокорабельных ракет NSM (Naval Strike Missile) для ВМС Дании, 06.03.2025 (с) FMI

Поставки ракет NSM будут производиться Дании с 2027 по 2030 годы. Их закупка Данией осуществляется в рамках так называемого "правительственного соглашения" с Норвегией, что обеспечит ускоренную поставку ракет через механизм внутренних закупок правительства Норвегии посредством норвежского оборонного закупочного ведомства FMA, которое и будет передавать ракеты датскому FMI.

Ракет NSM должны заменить на трёх фрегатах типа Iver Huitfeldt ВМС Дании американские противокорабельные ракеты Boeing Harpoon Block II, переданные Данией с 2022 года Украине, где, как заявлено в релизе FMI, "они показали высокую эффективность в борьбе с российским Черноморским флотом". Фрегат типа Iver Huitfeldt штатно несёт 16 ракет Harpoon или NSM. В дальнейшем возможна закупка Данией дополнительных партий ракет NSM.

Дания стала 14-й страной-заказчиком ракеты NSM, после Норвегии, Польши, Малайзии, Германии, США (ВМС и корпус морской пехоты), Румынии, Канады, Австралии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Бельгии и Латвии.