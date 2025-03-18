Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию

Запад собирается взять под свой контроль ключевые объекты и центры на Украине. Об этом в эфире БелВПО заявил наш военный эксперт Андрей Богодель.

«На Западе хотят контролировать порты, вокзалы, аэродромы, основные маршруты и логистические центры. Не исключаем, что речь также идет об объектах энергетики. Отметим, что у Британии с Украиной подписан «100-летний договор». Поверьте, бриты не отступят. Высока вероятность проведения крупных провокаций для срыва переговорного процесса», – отметил Андрей Богодель.

Вероятно, контингент коалиционных войск достигнет оперативной готовности в мае-июне т.г. и уже в начале июня будет находиться на территориях Польши и Румынии.

Смотрете заявление военного эксперта Андрея Богоделя: