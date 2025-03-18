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Военное обозрение

Новая американская роботизированная РСЗО AMDL запечатлена в действии

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны США сообщило об успешном ходе испытаний новой роботизированной РСЗО AMDL («автономная многоцелевая пусковая установка»). Данное заявление было подкреплено кадрами, на которых данное изделие запечатлено в действии, во время ведения огня.

В рамках проекта AMDL американские военные стремятся интегрировать возможности непосредственной огневой поддержки в более широкий спектр многодоменных операций, то есть создать РСЗО, активно работающую в сетецентрической войсковой системе.

Ожидается, что AMDL значительно изменит характер будущих военных столкновений. Традиционная боевая тактика предполагает огневую поддержку со стороны артиллерийских расчётов или экипажей авиационной техники. Однако участие человека в этом процессе может привести к затягиванию времени реагирования, в то время как автономные возможности AMDL обеспечивают более быстрый и точный ответ, снижая зависимость от операторов и повышая манёвренность на поле боя.

В ходе испытаний в Форт-Ирвине, штат Калифорния, AMDL выполнял различные ударные задачи как в городских условиях, так и на открытой местности, демонстрируя способность системы ориентироваться и поражать цели с минимальным вмешательством человека.

AMDL является частью более масштабной программы, целью которой является разработка беспилотной, высокомобильной и транспортируемой ВТС C-130 пусковой установки.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Проекты
Робот
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