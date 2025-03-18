Турция показала испытания крылатой ракеты Kemankeş-1 с «машинным зрением»

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания Baykar объявила об успешном завершении нового испытания Kemankeş-1, показав соответствующие кадры. Это малогабаритная крылатая ракета, оснащённая системой наведения на основе искусственного интеллекта, то есть обладающая так называемым «машинным зрением», которое потенциально делает средство поражения неуязвимым для систем радиоэлектронного противодействия. Изделие было запущено с беспилотника Bayraktar TB2.

Источник изображения: topwar.ru

Kemankeş-1 предназначена для нанесения высокоточных ударов по стратегическим целям. Дальность её действия составляет 200 км, а стоимость единицы менее $50 тыс. Ракета, совместимая с беспилотниками Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB2 и TB3, оснащена реактивным двигателем, позволяющим ей работать на высоте 5,5 тыс. м.

Источник изображения: topwar.ru

Электрооптическая система наведения в сочетании с инерциальной навигацией обеспечивает высокую точность наведения с КВО менее 5 м даже в неблагоприятных погодных условиях. При общем весе 30 кг и длине 1,8 м Kemankeş-1 оснащён боеголовкой массой 6 кг, предназначенной для фугасного или осколочного воздействия, что позволяет наносить удары по укреплённым целям, бронетехнике или позициям противника.

Источник изображения: topwar.ru

Изделие способно зависать над целью на срок до часа, обеспечивая передачу данных в режиме реального времени перед началом атаки.

Как утверждает разработчик, в настоящее время более 90% компонентов ракеты имеют турецкое происхождение. К 2026 году Baykar планирует завершить основные испытания и выйти на производство 100 единиц Kemankeş-1 в год.