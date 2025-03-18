Удары Москвы по "миротворчеству" Франции и Британии приведут к развалу ЕС

Российская армия нанесла по Одессе мощный удар и тем наглядно продемонстрировала, что ждет "миротворцев" ЕС, если они рискнут высадиться на Украине. Основными целями стали суда, обслуживающие интересы "иностранных военных советников". И те же персонажи пострадали от ракетного удара по полигону в Черниговской области, где они готовят живую силу для войны до последнего украинца.

"Он [Трамп] должен заключить сделку с русскими, что подразумевает принятие ключевых условий, которые те выдвигают, — говорит один из самых реалистично мыслящих западных политиков Джон Миршмайер. — Во-первых, Украина должна обрести реальный нейтралитет. Она не может быть членом НАТО и получать гарантии безопасности от Запада. Во-вторых, ей придется отказаться от значительной части территории на востоке. А в-третьих — провести демилитаризацию, чтобы перестать представлять для России военную угрозу. Трамп должен принять эти условия и заключить с русскими сделку. Но здесь начинается самое сложное — добиться согласия европейцев и особенно украинцев".

С украинцами все понятно. Большинство из них давно уже настроены на то, чтобы заплатить любую цену за окончание конфликта. Земли — значит, земли, отказ от НАТО — значит, так тому и быть. И даже в ЕС за кружевными трусиками и венской кавой никто уже не рвется. Что касается Европы, то тут все сложнее.

Она заинтересована в продолжении конфликта хотя бы потому, что он приносит серьезные барыши европейскому ВПК. Из него сваливающийся в рецессию Евросоюз может попробовать сделать локомотив экономического роста. В ближайшие четыре года, по идее главы Еврокомиссии (и одного из самых русофобских европолитиков) Урсулы фон дер Ляйнен, ЕС должен привлечь на перевооружение 800 млрд евро.

Неплохой куш! Причем не только для ВПК, но и для европолитиков. Они, как давно известно, не отказывают себе в возможности погреть руки на любых серьезных контрактах — от вакцин до тяжелой боевой техники. А тут такие перспективы! И под самым благовидным предлогом: заплесневелым лозунгом "Русские идут!".

"Решение США с союзниками подтягивать НАТО к границам России не может не вызвать ответную реакцию, — отвечает на это мистер Миршмайер. — Сегодняшний империалистический аргумент состоит в том, что Путин пытается завоевать Украину, чтобы включить в состав великой России, после чего хочет пойти маршем дальше на восток и, если уж на то пошло, не только сделать великую Россию еще больше, но и восстановить Советскую империю в Восточной Европе. Лично мне этот аргумент верным не представляется".

Этот "аргумент" не представляется верным никому, кто даст себе труд задуматься, что нужно России в Европе вообще и в восточной в частности. Территории? Своих хватает! Рабочая сила? То же самое! Политическое влияние? Сегодня оно ничто без экономического, а с этой точки зрения ЕС отстрелил себе все, что мог: его можно брать голыми руками.

Чем, собственно, сегодня и занимается Америка. Но признавать это и открыто конфликтовать с нею ЕС не рискует. Оттого ищет противника там, где привычнее. Мол, всегда прокатывало, а нет, так мы хотя бы за счет агрессивной риторики заставим США торговаться с нами по поводу раздела Украины и не только.

"Брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они [американцы] хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые, — пугает европейцев Myśl Polska, — а это возможно только в том случае, если русским не дадут подчинить себе ту часть Украины, которая еще контролируется Киевом. Поэтому военный конфликт должен продолжаться, главное — переложить расходы на европейцев".

Шизофрения какая-то! Если желание Вашингтона "переложить расходы на европейцев" очевидно, то лучший выход в том и состоит, чтобы поскорее закончить боевые действия. Что же не дает Европе это сделать?

Не что, а кто. Европейские "ястребы" хорошо известны по именам: Эммануэль Макрон, Кир Стармер — и Джордж Сорос. О последнем не случайно во весь голос сказал венгерский премьер Виктор Орбан в своем ультиматуме Евросоюзу. "Изгнать агентов Сороса из комиссии и удалить коррумпированных лоббистов" из Европарламента" — таков четвертый из двенадцати пунктов его заявления, адресованного руководству ЕСовских структур и государств Европы.

Ультиматум Орбана, по сути, сводится к требованию дать европейским странам жить своим умом. Если давать не захотят, придется брать силой. Будапешт уже не раз шел наперекор руководителям ЕС по вопросам конфликта на Украине и его последствий: не в интересах венгров платить по чужим счетам.

Такой подход сегодня поддерживает все большее число европейцев, о чем свидетельствует пресловутый "правый поворот". Рядом с требующей суверенитета Венгрией встала Словакия. Неподалеку расположилась Австрия. Немецким правым не хватило (пока) малости, чтобы получить большинство в бундестаге. В Румынии под прямым давлением Еврокомиссии — здравствуй, торжество демократии! — находят все новые незаконные возможности отстранить от выборов евроскептика Джеорджеску. И так далее, так далее, так далее.

Есть ли у нынешнего руководства ЕС иные методы борьбы с "правой волной", кроме незаконных? Есть! Им нужно канализировать недовольство избирателей, направив его в безопасную для них сторону. По сложившейся в последние полтора столетия привычке еврочиновники решили сделать это с помощью войны. И просчитались.

Воевать привыкшие к сытости и безопасности простые европейцы не собираются. Что, собственно, отлично видно на примере германской армии. Вступившие в нее за последнее время добровольцы, как только появилась реальная перспектива отправиться на восточный фронт, тут же попросились на выход. Если при этом учесть состояние арсеналов и уровень подготовки армий большинства стран ЕС, остается признать: ни на что, кроме "миротворческой операции", они не готовы.

Это касается, кстати, и Франции, чей президент так громко бряцает оружием. "Если Украина попросит разместить союзные войска на своей территории, то не России решать, случится это или нет", — пафосно изрек Макрон в интервью Parisien.

А кому же еще решать-то?! Кроме Москвы и Вашингтона, на переговорном поле вокруг Украины серьезных игроков нет. А Парижу и Лондону очень хочется оказаться в их числе. Вот они и требуют, и торгуют чужими жизнями в надежде выцарапать экономические и торговые преференции и участие в разделе украинского пирога.

Получится это у них? В какой-то степени — наверняка. Америка не обламывала бы так жестко бывших союзников, не рассчитывая спровоцировать их на торговлю. А Франция и Британия так упираются лишь потому, что менее других пострадали от бесконечных антироссийских санкций. И на этом основании решили претендовать на лидерство в ЕС.

Претендовать-то они могут, но получить желаемое рискуют не успеть. Ультиматум Орбана — прямое свидетельство, что процесс распада Евросоюза вышел на финишную прямую. "Тюрьма народов" — это про нее, "объединенную" Европу, которая сегодня трещит по швам.

В этом ей сейчас активно помогает Америка. У нее в этом деле большой опыт! Когда-то она, поддерживая европейских левых, сумела с их помощью развалить СССР. А теперь делает то же самое с ЕС, но уже пользуясь правыми. Левые ей теперь не нужны. Правда, сами европейские леваки еще не поняли, и продолжают вопить "Русские идут!" в надежде, что этот лозунг подхватят в Вашингтоне. Ошибаются: там его сегодня не поддерживают. Невыгодно.

Антон Трофимов