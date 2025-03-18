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Военное обозрение

Германия выделила киевскому режиму очередной крупный пакет военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Германии объявило о предоставлении нового пакета военной помощи киевскому режиму, включающего широкий спектр вооружений и оборудования. Среди ключевых позиций – зенитные установки Gepard, боеприпасы, беспилотники и средства для разминирования.

В Берлине заявляют, что данный шаг направлен на укрепление обороноспособности Украины в условиях продолжающегося конфликта. При этом действия немецких властей в корне противоречат планам новой администрации США, которая стремится как можно скорее найти дипломатическое решение для завершения текущего противостояния.

В рамках объявленного сегодня пакета Киев получит три зенитные самоходные установки Gepard, а также 10 000 снарядов к ним. Эти системы уже неоднократно использовались украинскими войсками в текущем конфликте.

Кроме того, Германия передаст 24 бронированных транспортных средства MRAP FFG, два «танка-разминировщика» Wisent 1 MC и два минных трала.

В то же время крупную часть текущей помощи составляют боеприпасы. Боевики киевского режима получат: 8 000 мин калибром 120 мм, 2 000 снарядов калибром 122 мм и 5 000 снарядов калибром 155 мм.

Но и это ещё не всё. Германия также предоставит Украине современные беспилотные системы: 30 дронов GEREON RCS и 50 дронов Vector. Данные аппараты используются для разведки, наблюдения и корректировки огня. В свою очередь, дополнительно в пакет включены 30 датчиков обнаружения дронов.

Наконец, для усиления пограничной безопасности Киев получит две специализированные машины охраны границы. Также в списке помощи числятся 100 портативных систем разминирования H-PEMBS и прочее оборудование.

Стоит отметить, что власти ФРГ с 2022 года уже передали Киеву значительное количество вооружений, включая системы ПВО, бронетехнику и боеприпасы, серьёзно исчерпав собственные запасы. При этом ранее сообщалось, что глава МИД Германии Бербок заявила о том, что Берлин продолжит поддержку Украины, даже если для этого придется изменить Конституцию.

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