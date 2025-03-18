РФ и Таджикистан согласовали планы по развитию военного сотрудничества и ВТС

В ходе встречи замминистра обороны России Александр Фомин и министр обороны республики Эмомали Собирзода обсудили актуальную обстановку в военной сфере

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин и министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода согласовали планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества между странами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Москве состоялась встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Таджикистан генерал-лейтенантом Эмомали Собирзодой. В ходе встречи обсуждены состояние и согласованы планы по развитию военного и военно-технического сотрудничества России и Таджикистана на ближайшую перспективу", - сказали в ведомстве.