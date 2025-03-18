Войти
Lenta.ru

В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою

502
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

BI: Российский прогноз о превосходстве БПЛА в современном бою шокировал США

Российский прогноз о превосходстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над другим пехотным оружием в современном бою шокировал американского эксперта. Об этом пишет Business Insider (BI).

В публикации обратили внимание на слова директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова. Он допустил, что дроны вскоре полностью заменят классическое противотанковое оружие, групповое вооружение пехоты и возьмут на себя большинство задач артиллерии.

Как пишет издание, эта мысль приводит в ужас американских экспертов. «Если бы кто-нибудь сказал мне: "Мы дадим вам все эти беспилотники, а вы должны отказаться от своих пулеметов 50-го калибра (12,7 миллиметра — прим. «Ленты ру») и [пулеметов] M240", — я бы сказал им, что они сумасшедшие», — сказал аналитик RAND и полковник армии США в отставке Джан Джентиле.

При этом издание подчеркивает, что подразделение, использующее только дроны, «сложило бы все яйца в одну корзину». Применению беспилотников может помешать погода или системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее в марте стало известно, что российские разведывательные дроны ZALA научились уходить от атак FPV-перехватчиков. Беспилотники оснащают камерами с технологией машинного зрения, которые дают команду на выполнение маневров уклонения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Беспилотные системы
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:49
  • 8115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 10:11
  • 3
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 18.03 10:05
  • 1
Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле
  • 18.03 10:03
  • 1
Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8
  • 18.03 05:18
  • 105
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 04:51
  • 36
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.03 04:01
  • 306
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 18.03 03:38
  • 1
"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"
  • 18.03 01:58
  • 0
Ответ на "Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России"
  • 18.03 01:22
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию"
  • 17.03 21:34
  • 2
Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 — вот почему!
  • 17.03 21:06
  • 0
Ответ на "Российский истребитель Су-35 — это не шутки. Спросите Украину — она подтвердит (The National Interest, США)"
  • 17.03 18:20
  • 0
Компания «Топ Системы» приглашает на мероприятие «Российский комплекс T-FLEX PLM: вместе к технологическому лидерству» в Санкт-Петербурге
  • 17.03 16:55
  • 35
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 15:56
  • 7
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты