Экс-главу "Ниеншанца" заочно обвинили в хищении 130 миллионов рублей

Экс-главу "Ниеншанца" Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 млн рублей

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Экс-главу компании "Ниеншанц" Виктора Ярутова заочно обвинили в хищении более 130 миллионов рублей на поставках средств связи для Министерства обороны, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК России.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ЗАО "Ниеншанц" Виктора Ярутова, обвиняемого в мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа (часть четвертая статьи 159 УК России). <...> Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в заявлении.

По данным следствия, в 2010-м при выполнении гособоронзаказа Минобороны заключило с компанией "Ниеншанц" контракты на поставку и установку средств связи на сумму более пяти миллиардов рублей.

В период с 2010 по 2011 год Ярутов в составе организованной преступной группы внес в бухгалтерские документы ложные данные о стоимости поставляемой продукции, похитив у государства более 130 миллионов рублей.

Отмечается, что фигуранта объявили в международный розыск и заочно арестовали. Кроме того, для обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на его собственность наложили арест на сумму более 40 миллионов рублей.