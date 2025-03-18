Войти
ТАСС

ФРГ предоставила Украине новый пакет помощи

460
0
0
IRIS-T SLM
IRIS-T SLM.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Christoph Schmidt

В него вошли, среди прочего, 24 бронемашины MRAP, 1 ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и другие вооружения

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германия спустя месяц обновила перечень переданных Украине вооружений, в него вошли, среди прочего, 24 бронемашины MRAP, 1 ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и другие вооружения. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, новый пакет, в частности, включает в себя снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 3 ЗСУ Gepard, 10 тыс. боеприпасов для Gepard, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. - калибра 122 мм. Также Берлин передал Киеву 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, 2 бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS, 2 минных трала.

В новый пакет также вошли 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, 2 пограничных автомобиля, 8 тыс. минометных снарядов калибра 120 мм, 95 автоматических винтовок MK 556, 1 340 автоматических винтовок HK 416 и 487 тыс. наборов первой помощи.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:49
  • 8115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 10:11
  • 3
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 18.03 10:05
  • 1
Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле
  • 18.03 10:03
  • 1
Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8
  • 18.03 05:18
  • 105
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 04:51
  • 36
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.03 04:01
  • 306
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 18.03 03:38
  • 1
"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"
  • 18.03 01:58
  • 0
Ответ на "Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России"
  • 18.03 01:22
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию"
  • 17.03 21:34
  • 2
Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 — вот почему!
  • 17.03 21:06
  • 0
Ответ на "Российский истребитель Су-35 — это не шутки. Спросите Украину — она подтвердит (The National Interest, США)"
  • 17.03 18:20
  • 0
Компания «Топ Системы» приглашает на мероприятие «Российский комплекс T-FLEX PLM: вместе к технологическому лидерству» в Санкт-Петербурге
  • 17.03 16:55
  • 35
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 15:56
  • 7
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты