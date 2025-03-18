ФРГ предоставила Украине новый пакет помощи

В него вошли, среди прочего, 24 бронемашины MRAP, 1 ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и другие вооружения

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германия спустя месяц обновила перечень переданных Украине вооружений, в него вошли, среди прочего, 24 бронемашины MRAP, 1 ракета для IRIS-T SLM, 50 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и другие вооружения. Это следует из списка военной помощи ВСУ, опубликованного на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, новый пакет, в частности, включает в себя снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, 3 ЗСУ Gepard, 10 тыс. боеприпасов для Gepard, 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2 тыс. - калибра 122 мм. Также Берлин передал Киеву 30 наземных беспилотников Gereon RCS, 30 систем обнаружения дронов, 2 бронемашины для разминирования Wisent 1 с запчастями, 100 переносных комплектов для разминирования H-PEMBS, 2 минных трала.

В новый пакет также вошли 556 лазерных дальномеров, 255 инфракрасных биноклей, 2 пограничных автомобиля, 8 тыс. минометных снарядов калибра 120 мм, 95 автоматических винтовок MK 556, 1 340 автоматических винтовок HK 416 и 487 тыс. наборов первой помощи.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, ФРГ с начала конфликта на Украине предоставила Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.