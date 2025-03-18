В Испании начали строить второй дополнительный корвет для Саудовской Аравии

На верфи испанской компании Navantia в Сан-Фернандо приступили к резке стали для второго корвета класса "Сарават" (модифицированный проект "Аванте-2200") из дополнительной партии, предназначенной для ВМС Саудовской Аравии. Как уточняет Naval News, подписанный в конце 2024 года контракт предполагает поставку еще трех кораблей в дополнение к пяти ранее поставленным.

Условия сделки предполагают, что Navantia полностью построит один корвет, а второй и третий дооснастят в Саудовской Аравии, как это было реализовано с четвертым и пятым кораблями в первой партии.

Корвет класса "Аванте-2200" (Испания) Navantia Official

Ожидается, что последний из этих трех кораблей сдадут в 2028 году.

Контракт также включает комплексный план обучения более 100 саудовских инженеров и производство секций для корпуса третьего корвета в Саудовской Аравии. Кроме того, Navantia передаст права интеллектуальной собственности на проект "Аванте-2200", что позволит саудовским судостроителям развернуть производство корветов для нужд Королевского флота и потенциально даже для иностранных заказчиков.

Navantia предоставит комплексный пакет логистической поддержки, обеспечит обучение экипажей и оперативную подготовку персонала на военно-морской базе Рота в Испании.

Длина корветов класса "Сарават" составляет 104 метра, ширина – 14 метров, полное водоизмещение – 2500 тонн. Корабли развивают скорость до 25 узлов. Автономность – 21 день, дальность плавания – 4500 морских миль.

Вооружение корветов – 76-мм и 35-мм артустановки, противокорабельные ракеты "Гарпун", зенитные ракеты ESSM (боезапас – 32 единицы), 324-мм торпедные аппараты, 12,7-мм пулеметы. Также на борту может базироваться вертолет массой до 10 тонн.