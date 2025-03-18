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Flotprom

Новейшую турецкую противокорабельную ракету впервые запустили с подлодки

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Турецкие военные провели первый пуск противокорабельной ракеты Atmaca ("Ястреб") из подводного положения. Как уточняет Navy Recognition, в испытаниях у побережья Мерсина в Средиземном море задействовали дизель-электрическую подлодку "Превезе".

Ракету, разработанную и произведенную турецкой фирмой Roketsan, запустили из 533-мм торпедного аппарата, использовав водонепроницаемую капсулу, оснащенную винтовым движителем. После выброса из подводной лодки капсула освободила ракету, которая затем активировала свою двигательную систему.

Запуск противокорабельной ракеты ATMACA из подводного положения, Турция

Turkish MoD


Основная цель испытаний – подтверждение совместимости ракет Atmaca с торпедными аппаратами турецких подводных лодок. Субмарины класса "Первезе" получат эти боеприпасы в процессе переоснащения на новую боевую информационно-управляющую систему MÜREN, разработанную турецкой Havelsan.

Atmaca – первая турецкая противокорабельная управляемая ракета собственной разработки, которая создана для снижения зависимости ВМС Турции от принятой на вооружение большинством стран НАТО устаревшей ракеты AGM-84 "Гарпун".

Перспективный боеприпас разработан совместно турецкими оборонными компаниями Roketsan и Aselsan при участии производителя газотурбинных двигателей Kale Arge. Программа стартовала в 2009 году. В 2018 году стороны подписали контракт о запуске серийного производства в интересах ВМС Турции.

Первый испытательный пуск проведен в ноябре 2019 года с корвета "Кыналыада" класса "Ада". В июне 2021 года прошли сертификационные испытания.

Основными носителями ракет Atmaca стали корветы типа "Ада" и фрегаты класса "Стамбул", первый из которых в 2024 году ввели в строй.

Всепогодная дозвуковая высокоточная противокорабельная ракета ATMACA c предельно малой высотой полета над поверхностью моря способна поражать цели на дальности более 220 км. Новинка оснащается осколочно-фугасной боевой частью массой 250 кг. Сама ракета целиком весит около 750 кг. Длина боеприпаса – до 5200 мм. Размах крыльев – 1,4 метра.

Ракета использует GPS, инерциальную навигационную систему, барометрический высотомер и радиовысотомер. Также оснащена активной радиолокационной ГСН.

Кроме того, в Турции разрабатывают для подлодок крылатую ракету Gezgin ("Путешественник"), предназначенную для поражения на больших дистанциях сухопутных целей.

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Страны
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Roketsan
Проекты
GPS
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