Замглавы МО РФ Булыга провел совещание по обеспечению горючим на СВО

В частности, замминистра заслушал доклады о применении защищенного топливозаправщика АТ3-8-4320

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Андрей Булыга провел совещание по вопросу обеспечения подразделений группировок войск на специальной военной операции горючим, сообщили Минобороны.

В ходе него рассмотрели вопросы безопасного обеспечения горючим подразделений в зоне СВО, ремонта технических средств и модернизации полевых объектов хранения топлива. В частности, замминистра заслушал доклады о применении защищенного топливозаправщика АТ3-8-4320.

"Заместитель главы российского военного ведомства отметил эффективность защищенного топливозаправщика, а также высоко оценил практику эксплуатации в тыловых районах ведения боевых действий эластичных резервуаров, которые позволяют в сжатые сроки обеспечить развертывание складов горючего", - отметили в оборонном ведомстве.

В таких резервуарах хранится не только автомобильный бензин и дизельное топливо, но и авиационный керосин на полевых аэродромах.

Помимо этого, представители промышленности доложили замглавы ведомства о разработке новой охлаждающей жидкости "Карбоксол", которая по температурному диапазону превосходит аналоги. "Применение данной жидкости в технике планируется начать уже в текущем году", - отметили в Минобороны.

В совещании приняли участие представители группировок ВС РФ и предприятий промышленности. Ранее Булыга провел совещание по вещевому обеспечению ВС РФ, на котором было принято решение освободить штурмовиков от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования. Также на прошедшем совещании по продовольственному обеспечению войск был рассмотрен вопрос о создании нового рациона питания, доставляемого с помощью FPV-дронов военнослужащим на линии боевого соприкосновения.