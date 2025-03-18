Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле

Как уточнил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, испытательные полеты МС-21 уже идут, но пока на иностранных двигателях

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Начало сертификационных полетов полностью импортозамещенного самолета МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 запланировано на конец июня - начало июля 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Мы ждем летом, конец июня - начало июля. <…> Это уже начало сертификационных полетов будет полностью импортозамещенных машин", - сказал он.

Министр уточнил, что испытательные полеты МС-21 уже идут, но пока на иностранных двигателях.

"Сертификация - вещь комплексная. Мы часть сертификационной работы проводим уже сейчас. Первые вылеты в полностью импортозамещенном облике со всеми системами импортозамещенными и с ПД-14 будут в конце июня - начале июля. Это данные наших коллег из ОАК", - уточнил Алиханов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что на Иркутском авиазаводе собрали первый опытный образец импортозамещенного МС-21. Сначала специалисты проведут испытания наземных систем, затем начнется летная работа.

Серийное производство лайнера перенесли с 2025 года на 2026 год, этоо связано с необходимостью прохождения летных испытаний, сообщали в Ростехе.