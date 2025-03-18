В Китае спустили на воду вторую предназначенную для Пакистана подлодку

В минувшие выходные на китайской верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group в Ухане спустили на воду вторую дизель-электрическую подлодку класса "Хангор" ("Тип-039A/041"), предназначенную для ВМС Пакистана.

По информации Naval News, в церемонии спуска на воду участвовал заместитель начальника штаба ВМС Пакистана вице-адмирал Оваис Ахмед Билграми. Он подчеркнул приверженность пакистанского флота защите национальных интересов и обеспечению безопасной и благоприятной морской среды для всех.

Спуск на воду второй ДЭПЛ класса "Хангор" Pakistan Navy

По его словам , подлодки класса "Хангор" будут играть ключевую роль в поддержании баланса сил и морского порядка в регионе.

Правительство Пакистана подписало соглашение с China Shipbuilding and Offshore International Company о приобретении восьми подводных лодок класса "Хангор" во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Пакистан. По этому контракту четыре подводные лодки построят в Китае, а оставшиеся четыре – в Пакистане, на верфи Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW).

Головную подлодку класса "Хангор" спустили на воду в мае 2024 года.

Субмарины типа "Хангор" – экспортный вариант китайских подлодок класса "Юань" ("Тип-039"). Первоначальный план предполагал, что поставка всех заказанных ДЭПЛ произойдет в период с 2022 по 2028 годы. Однако реализация программы отстает графика. Причины этого не называются.

ВМС Пакистана не раскрывают подробностей о конкретных системах вооружения подлодок класса "Хангор". По данным пакистанского оборонного блога Quwa, субмарины будут иметь длину 76 метров и водоизмещение 2800 тонн.

В настоящее время ВМС Пакистана располагают тремя подлодками класса "Агоста-90B" с воздухонезависимыми энергетическими установками и двумя обычными ДЭПЛ проекта "Агоста-70".