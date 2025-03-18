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ЦАМТО

Панама закупит самолеты A-29 "Супер Тукано" и C-295

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Изображение турбовинтового легкого боевого самолета ЕМВ-314 (А-29) Super Tucano в окраске ВВС Уругвая
Изображение турбовинтового легкого боевого самолета ЕМВ-314 (А-29) Super Tucano в окраске ВВС Уругвая.
Источник изображения: Embraer

ЦАМТО, 17 марта. Правительство Панамы 11 марта одобрило покупку четырех УБС A-29 "Супер Тукано" бразильской компании Embraer и двух самолетов ВТА C-295 компании Airbus Defence and Space для оснащения Национальной воздушно-морской службы SENAN (Servicio Nacional Aeronaval).

Общая стоимостью заказа оценивается в сумму около 187 млн. долл. По информации правительства Панамы, стоимость контракта на четыре A-29 "Супер Тукано" составляет около 78,2 млн. долл., а покупка C-295 обойдется в сумму около 109,2 млн. долл. Сроки поставки самолетов не раскрываются.

Правительство заявило, что оба контракта были одобрены в рамках процедуры закупки при чрезвычайных обстоятельствах. Они будут приобретены за счет внешнего финансирования, источники которого находятся в стадии определения.

Заместитель министра безопасности Панамы Луис Фелипе Икаса пояснил журналистам, что приобретение C-295 позволит Панаме модернизировать транспортный флот, большая часть которого произведена еще в 1980-х годах. При этом заявлено, что процедура направлена только на увеличение возможностей государства по обеспечению безопасности и в спецификациях покупки C-295 не предусмотрено применение самолета в военных целях.

По информации представителей властей Панамы, A-29 "Супер Тукано" будут применяться для воздушного патрулирования побережья и защиты Панамского канала, а C295 – для оказания гуманитарной помощи, тушения пожаров и грузоперевозок. В настоящее время ВС Панамы эксплуатируют некоторое количество многоцелевых и транспортных самолетов и вертолетов, включая C-212 и AW-139. Самолеты A-29 "Супер Тукано" и C-295 ранее не закупались.

Панама упразднила свои вооруженные силы в 1990 году, но сохранила пограничную службу, полицию и воздушно-морскую службу для обеспечения правопорядка и безопасности. SENAN осуществляет охрану, наблюдение, обеспечение безопасности и оборону воздушных и морских юрисдикций Панамы. По данным недавно вышедшего The Military Balance 2025, численный состав службы – около 3700 человек. В эксплуатации SENAN находятся 19 кораблей, 17 транспортных самолетов и около 24 вертолетов.

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Страны
Панама
Продукция
AW-139
C-212 Aviocar
C-295 CASA
EMB-314
Компании
Airbus
Embraer
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