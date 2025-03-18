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Военное обозрение

В ВСУ стартует первая учебная программа для инструкторов боевой системы DELTA

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Источник изображения: topwar.ru

В украинской армии стартует первая учебная программа для инструкторов боевой системы DELTA. Об этом информирует Министерство обороны киевского режима. Как поясняют в ведомстве, программа будет проходить в учебных центрах и высших военных учебных заведениях страны.

Подготовка продлится шесть дней и будет состоять из семи модулей

– сообщает Минобороны Украины.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, по утверждениям Минобороны Украины, боевая система Delta ускоряет процесс принятия решений и дает преимущество над противником на поле боя. Построенная по стандартам НАТО система позволяет видеть поле боя в режиме реального времени и отображает воздушную, наземную и морскую обстановку на цифровой карте.

Система позволяет обмениваться информацией внутри подразделения, бригады, а при необходимости и с союзниками

– подчеркивают в военном ведомстве киевского режима.

Стоит отметить, что система Delta рассчитана далеко не на всю украинскую армию, а только на наиболее подготовленную и мотивированную ее часть. В частности, насильно мобилизованным на улицах украинских городов эта программа, что называется, не светит.

Как признаются сами «бусифицированные» украинские военные, попавшие в плен к ВС РФ, в подавляющем большинстве случаев их отправляют на боевые задачи без всякой поддержки.

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