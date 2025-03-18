США готовят переброску военной техники и оборудования из Германии в Армению

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США готовятся перебросить оборудование и военную технику со своих баз в Германии в Армению. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Американцы готовятся к проведению военных учений на армянской территории, для этого из Германии на военные базы ВС Армении будет переброшена военная техника и необходимое оборудование. По имеющимся данным, американцы планируют перебросить все необходимое с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении.

Переброска начнется 16 июля и продлится до 7 августа этого года. Проходить она будет через Грузию, вероятней всего морским путем, потому что обратная переброска пойдет через порт Поти. Всего планируется перевезти 151 единицу оборудования, включая транспорт, специальные контейнеры, генераторы и т.д. Особо отмечается, что перевозку всего необходимого нельзя проводить через Россию, Азербайджан и Турцию.

По имеющимся данным, на базе в Дюльмене базируются подразделения 405-й армейской бригады полевой поддержки США, являющейся ключевым логистическим оператором американских войск на европейском и африканском театрах.

Стоит отметить, что это будут не первые военные учения, проводимые США на территории Армении, американцы весьма активно действуют в Закавказье, стараясь ограничить там присутствие стран Евросоюза. Кстати, в Минобороны Армении официально работает представитель армии США, отвечающий за партнерство двух стран в военной сфере.