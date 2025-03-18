Войти
Военное обозрение

США готовят переброску военной техники и оборудования из Германии в Армению

471
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США готовятся перебросить оборудование и военную технику со своих баз в Германии в Армению. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы.

Американцы готовятся к проведению военных учений на армянской территории, для этого из Германии на военные базы ВС Армении будет переброшена военная техника и необходимое оборудование. По имеющимся данным, американцы планируют перебросить все необходимое с военной базы в немецком Дюльмене на базу Зар в Армении.

Переброска начнется 16 июля и продлится до 7 августа этого года. Проходить она будет через Грузию, вероятней всего морским путем, потому что обратная переброска пойдет через порт Поти. Всего планируется перевезти 151 единицу оборудования, включая транспорт, специальные контейнеры, генераторы и т.д. Особо отмечается, что перевозку всего необходимого нельзя проводить через Россию, Азербайджан и Турцию.

По имеющимся данным, на базе в Дюльмене базируются подразделения 405-й армейской бригады полевой поддержки США, являющейся ключевым логистическим оператором американских войск на европейском и африканском театрах.

Стоит отметить, что это будут не первые военные учения, проводимые США на территории Армении, американцы весьма активно действуют в Закавказье, стараясь ограничить там присутствие стран Евросоюза. Кстати, в Минобороны Армении официально работает представитель армии США, отвечающий за партнерство двух стран в военной сфере.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Германия
Грузия
Россия
США
Турция
Проекты
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.03 10:49
  • 8115
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.03 10:11
  • 3
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 18.03 10:05
  • 1
Начало полетов МС-21 с российскими двигателями планируется в июне-июле
  • 18.03 10:03
  • 1
Первый полёт самолёта SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8
  • 18.03 05:18
  • 105
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 04:51
  • 36
Командующий ВВС США в Европе о роли авиации в боевых действиях на Украине
  • 18.03 04:01
  • 306
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 18.03 03:38
  • 1
"Ремдизель": иностранные партнеры на IDEX 2025 заинтересовались медицинским автомобилем "Линза"
  • 18.03 01:58
  • 0
Ответ на "Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России"
  • 18.03 01:22
  • 0
Ответ на "Перемирие на Украине: Франция и Британия готовят «миротворческую» операцию"
  • 17.03 21:34
  • 2
Российский Су-57 действительно может заткнуть за пояс американский F-35 — вот почему!
  • 17.03 21:06
  • 0
Ответ на "Российский истребитель Су-35 — это не шутки. Спросите Украину — она подтвердит (The National Interest, США)"
  • 17.03 18:20
  • 0
Компания «Топ Системы» приглашает на мероприятие «Российский комплекс T-FLEX PLM: вместе к технологическому лидерству» в Санкт-Петербурге
  • 17.03 16:55
  • 35
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 17.03 15:56
  • 7
В Киеве сообщили, что разрабатывают собственные дальнобойные ракеты