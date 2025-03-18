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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США

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Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США
Ракета AGM-158B JASSM-ER, установленная на истребителе F-15E ВВС США.
Источник изображения: © Фото : Natalie Stanley

ЦАМТО, 17 марта. Командование ВВС США наращивает закупки управляемых ракет большой дальности JASSM и противокорабельных ракет большой дальности LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Министерство обороны США 13 марта объявило о подписании командованием ВВС США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку дополнительных УР JASSM и ПКР большой дальности LRASM для ВВС и ВМС США. Стоимость заказа составила 1,925 млрд. долл. Контракт включает поставку УР JASSM в рамках реализации 23-го опциона (Lot 23) к ранее подписанному соглашению и ПКР LRASM в рамках реализации 9-го опциона (Lot 9), а также заказы на поставку JASSM в рамках Lot 24 и LRASM в рамках Lot 10.

В результате с учетом новых контрактов совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов на эти ракеты составляет 5,180 млрд. долл. Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и, как ожидается, будут завершены к 31 июля 2029 года.

Одновременно с Lockheed Martin Missiles and Fire Control заключено дополнительное соглашение стоимостью 9,854 млн. долл. на поставку ПКР большой дальности LRASM в рамках реализации 7-го, 8-го и 8-B опционов. Эти работы будут завершены 31 июля 2028 года.

Кроме того, 14 марта ВВС США подписали с Lockheed Martin соглашение на сумму 122,573 млн. долл. на закупку инструмента и испытательного оборудования, необходимого для дальнейшего увеличения объемов производства ракет JASSM и LRASM. Как ожидается, работы по нему будут завершены к 14 июля 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, AGM-158A JASSM является высокоточной крылатой ракетой класса "воздух-земля", оснащенной проникающей / осколочно-фугасной боевой частью массой 450 кг. Ракета предназначена для поражения высокозащищенных целей в глубине территории противника на удалении до 370 км.

LRASM – разработанная на базе проекта КР AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER дозвуковая противокорабельная крылатая ракета, запускаемая вне зоны поражения ПВО противника. Сохраняя формы предшественников, новая ПКР оснащена дополнительными засекреченными датчиками и оборудованием для преодоления современных систем защиты корабля и противодействия радиоэлектронным помехам, меньше зависит от внешних систем разведки, наблюдения, связи и GPS-навигации. Дальность поражения целей LRASM засекречена, но известно, что она существенно превышает 370 км.

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Страны
США
Продукция
JASSM
LRASM
Компании
Lockheed-Martin
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