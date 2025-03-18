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ЦАМТО

Канада планирует расторгнуть контракт на закупку истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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F-35 "Лайтнинг-2" ВВС Канады
F-35 "Лайтнинг-2" ВВС Канады.
Источник изображения: aviacionline.com

ЦАМТО, 17 марта. Канада рассматривает потенциальные альтернативы приобретению истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2" компании Lockheed Martin.

Как заявил министр обороны Билл Блэйр 14 марта в интервью CBC, "обсуждения будут проходить с другими производителями самолетов".

Несмотря на то, что Канада уже осуществила платежи за первые 16 самолетов F-35, руководство страны пересматривает свои обязательства по контракту. Правительство оценивает возможность отмены закупки оставшихся 72 самолетов из общего заказа в 88 ед.

В качестве замены в соответствии с директивой недавно назначенного премьер-министра Марка Карни рассматриваются истребители европейского производства. В частности, JAS-39E "Грипен" шведской Saab, который занял второе место в первоначальном конкурсе.

Канада с 1997 года является промышленным участником программы Joint Strike Fighter (JSF) F-35. Участие в программе позволило канадским фирмам получить заказы на производство компонентов на сумму более 2,8 млрд. долл. Потенциальная отмена приобретения оставшихся F-35 может отрицательно повлиять на оборонное партнерство Канады со странами-участницами программы JSF, тем более с учетом того, что в ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие обсуждения с альтернативными поставщиками.

Напомним, что на днях от закупки F-35 отказалась Португалия. Министр национальной обороны Португалии Нуну Мелу заявил, что Лиссабон отказывается от приобретения истребителей F-35 "Лайтнинг-2", учитывая текущую геополитическую обстановку и непредсказуемость политики США.

Жесткую позицию канадского премьер-министра М.Карни относительно отмены закупки F-35 эксперты связывают с развязанной Д.Трампом тарифной войной, а также его настойчивыми заявлениями о планах присоединения Канады к США.

Как уже сообщал ЦАМТО, 28 марта 2022 года правительство Канады сообщило, что по результатам проведенной оценки выбрало предложившую F-35A "Лайтнинг-2" корпорацию Lockheed Martin предпочтительным претендентом на поставку замены для устаревших CF-188 "Хорнет" ВВС Канады в рамках проекта Future Fighter Capability Project (FFCP).

В январе 2023 года правительство Канады объявило о подписании с правительством США, корпорацией Lockheed Martin и компанией Pratt & Whitney соглашения о закупке истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Оно предусматривает поставку 88 новых многоцелевых истребителей F-35A, адаптированных согласно требованиям ВВС Канады, а также сопутствующую поддержку и обучение.

Стоимостью проекта составляет 19 млрд. канадских долл. (14,2 млрд. долл. США). Помимо самих самолетов, эта сумма включает стоимость создания инфраструктуры на а/б Баготвилль (пров. Квебек) и Колд-Лейк (пров. Альберта), обслуживание, вооружения и другие сопутствующие расходы. При этом общая стоимость жизненного цикла 88 самолетов, которые предполагается эксплуатировать до 2070 года, оценивается в 70 млрд. канадских долл.

Канада стала 16-м покупателем истребителя F-35. Планировалось, что первые четыре F-35 будут поставлены ВВС Канады в 2026 году, еще по шесть ед. в 2026 и 2027 годах, а полностью F-35 должны заменить CF-18 в период с 2032 по 2034 гг.

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Страны
Канада
Португалия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
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