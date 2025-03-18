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ТАСС

"Калашников" сообщил о первой поставке в войска дронов-камикадзе в 2025 году

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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб"
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон-камикадзе "Куб".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

Концерн поставил партию управляемых боеприпасов "Куб" в рамках государственного контракта в полном объеме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Концерн "Калашников" поставил в войска первую в этом году партию дронов-камикадзе "Куб". Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Концерн "Калашников" осуществил первую в 2025 году поставку управляемых боеприпасов (УБ) "Куб" в рамках государственного контракта в полном объеме. Напомним, что в 2024 году производство УБ было увеличено в 10 раз", - сообщили там.

Управляемые барражирующие боеприпасы "Куб" производства концерна "Калашников", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. В конце 2023 года впервые сообщалось о начале отгрузки в войска модернизированных беспилотников "Куб" с боевой частью повышенного могущества. 

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