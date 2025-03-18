Российские разведывательные дроны оснастили системой уклонения от FPV-перехватчиков

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Как отмечают украинские медиаресурсы, новые модификации российских разведывательных беспилотников Zala Z-16 оснащаются системой уклонения от FPV-перехватчиков.

На опубликованном видео с камеры дрона-перехватчика ВСУ можно увидеть, как российский разведывательный беспилотник при приближении БПЛА противника начинает маневрировать. Оператору удалось спасти дрон от атаки беспилотника противника благодаря встроенной системе уклонения, основанной на машинном зрении.

В процессе модернизации разведывательных дронов, производимых компанией Zala, беспилотники оснастили специальными видеокамерами, которые способны в автоматическом режиме обнаруживать приближающиеся беспилотники противника, после чего дают команду системам, выполняющим маневр уклонения.

Разведывательные и ударные БПЛА ZALA активно применяются подразделениями ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Конструкторы компании, опираясь на опыт применения БПЛА, оперативно вносят изменения в конструкцию, системы управления и связи беспилотников.

В настоящее время все беспилотные системы ZALA оснащаются бортовым ИИ для поиска и идентификации приоритетных целей, а также тепловизором, который позволяет применять дрон в любое время суток. Кроме того, БПЛА ZALA обладают способностью эффективно противостоять средствам РЭБ и РЭР благодаря использованию защищенных каналов связи.