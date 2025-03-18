В сети появились кадры сброса украинским МиГ-29 сразу четырёх управляемых авиабомб GBU-39

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставляют Украине высокоточные авиационные бомбы малого диаметра (SDB). В сети появились видеокадры сброса украинским истребителем МиГ-29 сразу четырех таких управляемых авиабомб GBU-39B с GPS-наведением.

В момент сброса боеприпасов самолет выполняет фигуру высшего пилотажа – «бочку».

Высокоточный боеприпас GBU-39 предназначен для нанесения ударов с большой точностью и минимальным сопутствующим ущербом на расстояние до 110 километров.

Летом прошлого года появились свидетельства о модернизации истребителей МиГ-29, принадлежащих Воздушным силам ВСУ, для использования ими GBU-39. Впрочем, первые сообщения о боевом применении данных боеприпасов американского производства поступили еще за несколько месяцев до этого.

Для крепления бомб на МиГ-29 применяется стандартный держатель BRU-61/A, широко применяемый военной авиацией США. Он предназначен для четырех авиабомб.

Источник изображения: topwar.ru

Боеприпас GBU-39 имеет массу 130 килограммов. При сбросе с высоты 12 километров авиабомба способна преодолеть расстояние до 110 километров. Впрочем, ее фактическая дальность в случае применения с борта МиГ-29 или, возможно, Су-27 не сообщается.

Изначально управляемые авиабомбы производства США предполагалось задействовать с наземных ракетных пусковых установок. В частности, предполагалось наносить удары такими боеприпасами при помощи РСЗО HIMARS и М270. Но испытания показали, что при сбросе с самолета точность попадания оказалась выше.