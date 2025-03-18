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На достройку атомных ледоколов проекта 22220 потребуются дополнительные средства

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"Балтийский завод" планирует получить дополнительное финансирование от заказчика по пятому и шестому серийным атомным ледоколам проекта 22220 – "Ленинград" и "Сталинград" – с учетом пересмотра цен по контрактам. Об этом сообщают Р’РµРґРѕРјРѕСЃС‚Рё со ссылкой на финансовый отчет по РСБУ судоверфи за 2024 год.

Дополнительные средства также потребуются на достройку многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Допфинансирование необходимо для "недопущения дефицита" денежных потоков по операционной деятельности, говорится в отчете "Балтийского завода".

Атомный ледокол "Якутия" проекта 22220

ОСК


Напомним, что "Балтийский завод" передал "Атомфлоту" четыре ледокола проекта 22220. На "Балтийском заводе" продолжается строительство еще трех ледоколов проекта 22220, получивших наименования "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

На прошлой неделе сообщалось, что "Балтийский завод" может столкнуться с трудностями из-за высокой процентной ставки по кредитам, а также нерешенных проблем ценообразования.

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