Украина готова смягчить санкции против России в рамках мирного соглашения (Politico, США)

Politico: Киев признает, что скоро возобновится бизнес Запада в России

Жесткие экономические меры могут стать рычагом для обеспечения компенсаций со стороны Москвы, заявил журналу Politico глава украинского комитета по санкциям. При этом европейские страны заключат новые сделки по российским нефти и газу, если или когда конфликт закончится.

Гэбриел Гэвин (Gabriel Gavin)

Западные санкции против России в итоге могут быть отменены, если это обеспечит Украине безопасность и справедливые компенсации, заявил журналу Politico верховный чиновник Киева по санкциям на фоне активизации двусторонних переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Москвой в попытке положить конец конфликту.

Комиссар президента Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк заявил в интервью, что возвращение стран к деловым отношениям с Россией в той или иной форме, — всего лишь “вопрос времени”, но оно должно произойти на подобающих условиях.

Экономические ограничения, эмбарго и запреты на импорт российских энергоносителей, сказал он, “преследуют собственные цели — убедить Россию прекратить агрессию и заставить ее заключить соглашение о прочном мире — а не просто служат наказанием”.

В настоящее время, считает высокопоставленный чиновник, преждевременно обсуждать, какие именно санкции могут быть сняты — и в рамках каких соглашений. “Мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает существенные шаги в этом направлении, и тогда мы будем обсуждать отмену санкций в том или ином виде”, — заявил он.

“Мы уже видели, что русские задают вопросы об отмене санкций, как минимум, некоторых, и это помогает нам лучше понять, какие из них для них наиболее болезненны, — продолжил Власюк. — Всегда хорошо знать, что бьет больнее всего, и мы должны воспользоваться этим рычагом с умом”.

Предполагается, что российский лидер Владимир Путин все больше обеспокоен состоянием своей экономики: Москва потеряла миллиарды долларов на нефтегазовой торговле с Западом и лишилась множества предприятий и квалифицированных работников, уехавших три года назад после катастрофического приказа о начале спецоперации на Украине.

По словам Власюка, который также занимает пост секретаря Международной рабочей группы по российским санкциям, в рамках долгосрочного соглашения, которое должно обеспечить гарантии безопасности для Украины, Киев будет добиваться “справедливости для нашего народа” — учитывая масштаб принесенных им жертв, по-видимому, подразумевается компенсация для украинцев.

Трамп пообещал положить конец конфликту. Для этого он одновременно свернул помощь Украине и пригрозил Москве новыми санкциями и пошлинами, если та откажется вести переговоры. В начале этой недели Белый дом командировал своего спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву и подтвердил в пятницу, что тот беседовал лично с Путиным.

Тем временем президент Украины Зеленский во всеуслышание поддержал предложенное прекращение огня, но предупредил, что Путин не заинтересован в мире, и призвал к более жестким экономическим мерам, чтобы заставить Россию пойти на уступки.

“Необходимо применить санкции — такие, которые сработают, — заявил Зеленский в четверг. — Мы продолжим работать с нашими американскими и европейскими партнерами и со всеми в мире, кто хочет мира, — чтобы заставить Россию прекратить боевые действия”.

Москва по-прежнему выплачивает зарплаты солдатам и закупает военную технику за счет добычи ископаемого топлива, однако доходы от энергоносителей сократились на миллиарды долларов из-за санкций и разрыва связей с Западом.

На этом фоне Власюк затронул перспективу, что европейские страны заключат новые сделки по российским нефти и газу, если (или когда) конфликт наконец закончится.

“У России большой потенциал, особенно по части энергетических ресурсов, и, пожалуй, было бы глупо даже не попытаться им воспользоваться, — сказал он. — Пожалуй, не в той же степени — по крайней мере, я надеюсь, что они больше не окажутся в положении полной зависимости от российской энергии”.

“Но если Россия в какой-то момент вернется к более или менее нормальной политике с партнерами и соседями, самое главное, я считаю, что ее не следует исключать с конкурентных рынков”, — добавил Власюк.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также приоткрыл дверь для нормализации отношений с Москвой.

“Если конфликт прекратится, будет нормальным, если Европа так или иначе, шаг за шагом — и США тоже, шаг за шагом — восстановят рабочие отношения с Россией”, — сказал Рютте в интервью агентству Bloomberg.