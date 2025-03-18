Трутнев: резиденты ТОР "Патриотическая" продолжат развивать технологии для СВО

Вооружение, обмундирование, транспортные средства получили подразделения, участвующие в специальной военной операции, сообщил заместитель председателя правительства РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" продолжат развивать технологии для специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

"Мы в эту поездку только автотранспорта передали более 90 единиц. И весь он собран на предприятиях Дальнего Востока. Мы развиваем технологии, учимся делать новые изделия, и, в первую очередь, оказываем помощь нашим бойцам. Работа будет продолжаться. У нас действует ТОР "Патриотическая", в рамках этой рабочей структуры мы будем продолжать делать для фронта все, что можем. Это мотоциклы, снегоболотоходы, квадроциклы, тепловизионные прицелы и многое другое", - сказал Трутнев.

Вооружение, обмундирование, транспортные средства получили подразделения, участвующие в специальной военной операции.

Бойцы получили более 150 тепловизионных прицелов "Харон", произведенных в Приморье, 40 снегоболотоходов повышенной проходимости "Сокол" предприятия "Якт-сокол" и 40 электрических мотоциклов "Тимир АТ" из Якутии, более 2 тыс. FPV-дронов из Забайкальского края; 10 болтоходов "Медоед" из Бурятии. Кроме того, были переданы снайперские комплексы, гладкоствольные ружья для борьбы с вражескими дронами, приборы наблюдения и обнаружения, БПЛА, средства РЭБ, противоосколочные костюмы, боеприпасы. Каждый резидент поставил для Вооруженных сил РФ в зону СВО несколько сотен единиц техники.

ТОР "Патриотическая" была создана для стимулирования производства на Дальнем Востоке различных изделий для нужд специальной военной операции, а также для поддержки дальневосточных подразделений, участвующих в СВО.