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ЦАМТО

ВС Германии разместили заказ на закупку 120 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE

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Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Пуск ракеты PAC-3 MSE.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 17 марта. Вооруженные силы Германии разместили в рамках программы "Иностранные военные продажи" заказ на поставку 120 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот".

Бюджетный комитет Бундестага одобрил финансирование закупки в размере 763,5 млн. евро 18 декабря 2024 года.

Чтобы ускорить поставку власти Германии внесли авансовый платеж, покрывающий полную стоимость контракта. При этом стоимость контракта в размере 641,6 млн. евро финансируется из специального фонда Бундесвера, а НДС в размере 121,9 млн. евро – из оборонного бюджета.

Согласно графику, Германия должна получить 75 ракет в 2028 году, а оставшиеся 45 ед. – в 2029 году. Кроме того, две ракеты останутся в США для проверки поставляемых партий. Они будут поставлены в Германию как минимум через пять лет, если не потребуются для испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2024 года Государственный департамент США принял решение одобрить потенциальную поставку правительству Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 600 зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE (включая 10 ракет для испытаний при приемке) для зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования. Полная стоимость продажи может составить 5 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 15 ноября 2022 года.

Партия из 120 ракет PAC-3 MSE, вероятно, является первой в рамках данного заказа.

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Страны
Германия
США
Продукция
Patriot ЗРК
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