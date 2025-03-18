В Минобороны проведено совещание по вопросам повышения надежности бронетанкового вооружения

ЦАМТО, 17 марта. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга провел рабочее совещание по вопросам повышения надежности и качества бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, поставляемых предприятиями промышленности в состав ВС РФ.

В совещании приняли участие представители группировок войск, ответственных за эксплуатацию военной техники, коллегии военно-промышленной комиссии РФ и Минпромторга.

В ходе рабочего совещания замминистра обороны РФ отметил конструктивные изменения боевой техники, которые уже показали свою эффективность. Такие решения были направленны на повышение защищенности бронетехники и ее ремонтопригодности в полевых условиях.

Кроме того, замминистра обороны РФ обратил внимание на реализацию дополнительной динамической защиты танков без снижения боевых характеристик. Также в современной боевой технике предусмотрены комплексы активной защиты, благодаря которым происходит разрушение боеприпаса уже на подлете к броне, а тепловизионные приборы не позволяют обнаружить танк в инфракрасном диапазоне излучения.

По итогам рабочей встречи замминистра обороны РФ поставил задачи промышленности принять необходимые технические решения по повышению надежности поставляемой техники и повысить ее уровень унификации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.