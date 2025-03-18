В ЦАМТО рассказали о мировом экспорте оружия

ЦАМТО: авиация и ПВО займут лидирующие позиции в мировом экспорте оружия

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Авиация, техника ПВО и бронетехника в ближайшие четыре года займут лидирующие позиции в объемах мирового экспорта оружия по стоимостному параметру, говорится в прогнозе Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), который есть в распоряжении РИА Новости.

"По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2025-2028 годов распределились следующим образом: 1. Авиационная техника – 175,022 миллиарда долларов (30,62% мирового экспорта оружия); 2. Техника ПВО – 76,46 миллиарда долларов (13,38%); 3. Бронетехника – 76,217 миллиарда долларов (13,34%); 4. Военно-морская техника – 65,899 миллиарда долларов (11,53%); 5. Вертолетная техника – 62,729 миллиарда долларов (10,97%); 6. Ракетно-артиллерийское вооружение - 34,37 миллиарда долларов (6,01%); 7. Беспилотные летательные аппараты – 15,279 миллиарда долларов (2,67%). На все другие типы вооружения и военной техники приходится 65,552 миллиарда долларов (11,47%)", - указано в прогнозе.

В процентном выражении (сравнивается период 2025-2028 годов с периодом 2021-2024 годов) в рейтинге по стоимостному объему поставок по отдельным категориями ВиВТ произойдут существенные изменения.

Самое значительное изменение касается категории "Бронетанковая техника", которая переместится с пятого сразу на третье место в рейтинге (причем очень незначительно уступит второму месту). Во многом это связано с текущей ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок ВиВТ именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном театре военных действий). В процентном выражении доля бронетанковой техники увеличится с 8,76% до 13,34% (рост +4,58%).

Второе существенное изменение касается категории "Техника ПВО", которая поднимется с четвертой на вторую позицию в рейтинге. В процентном выражении доля средств ПВО возрастет с 9,22% до 13,38% (+4,16%). Очень значительный рост процентной доли этой категории также связан с ситуацией вокруг Украины.

Третье существенное изменение касается категории "Вертолетная техника", которая опустится в рейтинге со второго на пятое место. Это свидетельствует о перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 13,14% до 10,97% (-2,17%).

На одну позицию в рейтинге опустится категория "Военно-морская техника" (с третьего на четвертое место). В процентном выражении доля ВМТ сократится очень незначительно (с 11,80% до 11,53%).

Сохранят свои позиции в рейтинге такие категории, как "Авиационная техника" (первое место), "Ракетно-артиллерийское вооружение" (шестое место) и "Беспилотные летательные аппараты" (седьмое место). В то же время доля "Авиационной техники" в процентном выражении снизится с 33,10% до 30,62% (-2,48%, очень значительное сокращение), доля категории "Ракетно-артиллерийское вооружение" (РАВ) в процентном выражении возрастет с 3,76% до 6,01%. По категории РАВ, несмотря на то что она сохранит шестую позицию, рост в процентном отношении будет очень существенным (+2,25%), что так же, как по категории "Бронетехника" и "Техника ПВО", связано прежде всего опять же с ситуацией вокруг Украины.

"То есть в предстоящие четыре года ожидается существенный рост спроса, прежде всего в категориях "Бронетехника", "Техника ПВО" и РАВ", - заключают эксперты ЦАМТО.

Рост рынка в части стоимостных объемов поставок будет и в категории "Беспилотные летательные аппараты" (БЛА), хотя в процентном отношении доля этой категории сократится на 0,5%. Рост "физических" объемов поставок БЛА (с 12,602 миллиарда долларов до 15,279 миллиарда долларов) также связан с проведением СВО, где беспилотники всех типов доказали свою незаменимость на современном театре военных действий.