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РИА Новости

Продажа оружия стала рекордной после холодной войны, заявили в ЦАМТО

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Посетители на выставке вооружений
Посетители на выставке вооружений.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО: объем мировой продажи оружия в 2024 году достиг 111,6 миллиарда долларов

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Объем мировой продажи оружия в 2024 году стал рекордным после окончания холодной войны, достигнув 111,6 миллиарда долларов, говорится в отчете Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), который есть в распоряжении РИА Новости.

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

"В 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), 111,615 миллиарда долларов, что является самым высоким результатом с момента окончания эпохи холодной войны", - указано в отчете.

Для сравнения: в 2021 году объем мирового экспорта вооружений и военной техники (ВиВТ) составил 82,942 миллиарда долларов, в 2022 году - 106,185 миллиарда долларов, в 2023 году - 96,889 миллиарда долларов.

По мнению экспертов ЦАМТО, резкий рост мирового экспорта/импорта вооружений связан с несколькими факторами, в том числе с ситуацией вокруг Украины.

"Избавившись в рамках военной помощи Киеву от устаревших систем ВиВТ, страны "коллективного Запада" приступили к масштабным закупкам современных и более дорогостоящих видов оружия. При этом основным бенефициаром и выгодоприобретателем в данной ситуации стали Соединенные Штаты Америки, практически монополизировавшие рынок вооружений стран-членов НАТО", - говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что в 2022 году мировой объем экспорта/импорта обычных вооружений (по классификации Регистра ООН) по сравнению с 2021 годом возрос на 28%. Это колоссальный одномоментный рост в годовом исчислении. Он объясняется, в частности, длительным периодом обострения ситуации вокруг Украины и антироссийской истерией в последние два года перед началом специальной военной операции, а также краткосрочными контрактами, заключенными уже после начала СВО.

В 2023 году мировой объем экспорта/импорта вооружений по сравнению с 2021 годом вырос на 16,8% (хотя в сравнении с 2022 годом снизился на 8,75%). Данный "отскок" стал сугубо техническим за счет того, что в 2022-2023 годах были осуществлены поставки по краткосрочным контрактам, а контракты с более длительными сроками исполнения, заключенные в том числе исходя из развития ситуации вокруг Украины, еще находились в стадии реализации.

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Страны
США
Украина
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