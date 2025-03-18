Макрон заявил о желании переориентировать на Францию заказчиков американских вооружений в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствует председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в Елисейском дворце в Париже 28 января 2025 года.

ЦАМТО, 17 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью газете Parisien о стремлении Парижа "переманить" к себе заказчиков американских вооружений в Европе.

"Я попросил у промышленников сделать так, чтобы мы могли, имея в виду системы, среди которых у нас есть наилучшие продукты, продвигать вооружения в европейских государствах, которые привыкли покупать у США. Тем, кто покупает ЗРК Patriot, нужно предложить ЗРК SAMP/T нового поколения, франко-итальянского производства. Тем, кто покупает истребители F-35, нужно предложить истребители Rafale", – цитирует "РИА Новости" Э.Макрона.

Э.Макрон при этом признал, что попытки привлечь внимание европейских покупателей к французскому оружию вместо американского потребуют "большой работы по упрощению производства и снижению затрат".

Продолжая свою воинствующую риторику в отношении России, Э.Макрон допустил отправку дополнительных истребителей Mirage Киеву.

"Президент не исключает поставку дополнительных истребителей Mirage Украине, в том числе их третьих стран, которые их используют", – приводит его слова газета Parisien, которой Э.Макрон дал интервью.