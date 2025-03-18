Канада ищет альтернативы F-35 на фоне политики Трампа, сообщает CBC

ЦАМТО, 17 марта. Власти Канады активно ищут альтернативы американским истребителям F-35 на фоне внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил канадский телеканал CBC со ссылкой на министра обороны страны Билла Блэйра.

Ранее о поиске альтернатив закупке американских F-35 заявил глава министерства обороны Португалии Нуну Мелу, напоминает агентство.

"Это был истребитель, который считался канадскими ВВС необходимой платформой, однако мы также рассматриваем и другие альтернативы, мы изучаем, нужно ли нам, чтобы все истребители были F-35... Премьер-министр попросил меня проверить эти вопросы и провести консультации с другими источниками, прежде всего с теми, которые смогут предоставить возможности для сборки истребителей в Канаде", – приводит телеканал слова Б.Блэйра.

CBC сообщает со ссылкой на Б.Блэйра, что власти страны обсуждают с военными наилучшие варианты для учета национальных интересов и оборонной политики Канады.

Отмечается, что канадцы призывают правительство разорвать контракт на покупку американских F-35 на сумму 19 млрд. долл. Канада уже оплатила 16 истребителей, их поставка ожидается в начале 2026 года. По словам Б.Блэйра, возможно, Канада их примет, а в дальнейшем будет пополнять свой парк истребителей за счет самолетов европейских поставщиков, например, шведских истребителей Gripen, так как их сборку и обслуживание обещали проводить на территории Канады, тогда как обслуживание американских самолетов проводится в США.

Телеканал подчеркивает, что пока неясно, во сколько обойдется Канаде отказ от контракта на закупку американских истребителей.