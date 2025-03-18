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ЦАМТО

Решение США по строительства 48 ледоколов связано с успехами России в Арктике

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Ледоколы Polar Star и Healy береговой охраны США
Ледоколы Polar Star и Healy береговой охраны США.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 марта. США видят Арктику зоной своих интересов и не могут спать спокойно, наблюдая за успехами России по освоению арктического региона, этим обусловлено решение Вашингтона начать большой проект по строительству 48 ледоколов.

Об этом агентству "РИА Новости" заявил источник в судостроительной отрасли РФ.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Штаты планируют заказать строительство 48 ледоколов. Он напомнил, что у России сейчас "порядка 40 ледоколов", а у США – только один, и подчеркнул, что в Арктике проходят важные маршруты.

"Конечно же, видя активность России в Арктике и наблюдая за тем, как мы развиваем Северный морской путь, спать спокойно американцы не могут. США считают Арктику зоной своих интересов, и они будут принимать меры для усиления своего присутствия в этом регионе. Одной из таких мер является реализация собственной программы по строительству ледоколов", – сказал источник "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в составе российской национальной группировки сейчас 42 ледокола, в том числе 34 дизель-электрических и 8 атомных. Самыми мощными в мире на сегодняшний день являются суда проекта 22220 нового поколения – универсальные атомные ледоколы "Арктика", "Урал", "Сибирь" и "Чукотка" по 60 МВт каждый. Самый мощный в мире неатомный ледокол – "Виктор Черномырдин" (25 МВт). В РФ продолжается строительство атомоходов проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", строится и самый мощный в мире ледокол "Россия" проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт.

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 году вырос до нового рекордного значения в почти 38 млн. т.

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Страны
Россия
США
Продукция
ЛК-60Я
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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