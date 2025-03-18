Макрон распорядился о наращивании производства вооружений и боеприпасов

Сотрудники KNDS загружают боеприпасы в RCH 155 во время презентации на полигоне Альтенграбов в Германии. Июнь 2024 года.

ЦАМТО, 17 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта принял представителей французских оборонных компаний, чтобы официально довести до них распоряжение о наращивании производства вооружений и боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила радиостанция Europe 1.

На встрече в Елисейском дворце присутствовали как главы крупных оборонных компаний Dassault Aviation, Thales, Safran, так и представители 4 тысяч малых и средних компаний сектора.

По словам Э.Макрона, несмотря на увеличение военного производства за последние три года после его распоряжения о переходе к "экономике войны", "его объемы все равно недостаточны перед лицом современных реалий".

Радиостанция напоминает, что темпы военного производства были увеличены в три раза, как в случае с истребителями Rafale: компания Dassault теперь может выпускать по пять самолетов в месяц. У Safran есть возможность удвоить или даже утроить количество управляемых бомб AASM. Концерн KNDS производит 350 бронемашин в год по сравнению с сотней машин в 2020 году, и планирует производить по 450 ед.

При этом, как сообщил радиостанции Лоран Монсож, директор завода KNDS в Бурже, производящего поставляемые Украине гаубицы CAESAR, по распоряжению Минобороны Франции им необходимо создать запас вооружений на два года. "Поэтому у нас заранее есть около 200 орудий, готовых к запуску в производство", – сказал он. Также новое оборудование позволяет производить вместо 30 тыс. вдвое больше (60 тыс.) снарядов калибра 155-мм в год.

Отмечается, что на сегодня 90% продукции отправляется на Украину. "Однако оборонная промышленность сегодня перенасыщена. Субподрядчики изо всех сил стараются не отставать, но банки не всегда идут навстречу. Чтобы открыть новые производственные линии, производители ждут реальных заказов, а не намерений. Но это требует дополнительных финансовых обязательств со стороны государства, значительно превышающих 50 млрд. евро, ежегодно выделяемых Францией на ее оборону", – отмечает Europe 1 со ссылкой на одного из промышленников.

Как сообщила радиостанция, Э.Макрон, активизировавший свою деятельность на международной арене на фоне переговоров России и США по украинскому конфликту, добивается желаемого эффекта: его крайне низкая популярность у французов выросла на 6 пунктов за месяц.

Ранее Э.Макрон поручил премьеру Франсуа Байру найти способы дополнительного финансирования обороны, "не повышая налоги". Ф.Байру, в свою очередь, сообщил, что возможность создания нового типа вкладов, регулируемых государством, куда французы смогут направлять свои сбережения для финансирования оборонных компаний страны, обсуждается.

Принятый ранее бюджет Франции на 2025 год включает в себя серьезное сокращение госрасходов. При этом рост военных расходов не был пересмотрен: оборонное ведомство получит дополнительно 3,3 млрд. евро, его бюджет составит 50,5 млрд. евро. Как заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, стране необходимо почти вдвое увеличить оборонный бюджет, доведя его до 100 млн. евро в год, напоминает "РИА Новости".