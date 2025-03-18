Смертоносные "Торнадо-С" способны бить одинаковыми с Су-34 бомбами УМПБ Д-30СН

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Российские реактивные системы залпового огня 9К515 "Торнадо-С" хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции. Эти РСЗО являются модернизированными версиями созданных в конце 80-х годов известных систем 9К58 "Смерч".

По сравнению с предшественниками, на них применена компьютеризированная автоматизированная система управления наведением и огнем со спутниковой навигацией, во много раз улучшившая точностные характеристики.

По открытым данным, которые неоднократно обнародовались различными источниками, в качестве средств поражения для них разработаны высокоточные снаряды, способные летать на 120000 метров.

В социальных сетях неоднократно размещались видеокадры, демонстрировавшие, как такие установки точечно уничтожают различные объекты формирований киевского режима. В том числе командные пункты, скопления боевой техники, пункты временной дислокации врага.

Еще одним видом оружия, созданным для "Торнадо-С", стали новейшие универсальные межвидовые планирующие боеприпасы УМПБ Д-30СН. Они также могут применяться фронтовыми истребителями-бомбардировщиками Су-34.

Диаметр их корпусов - как раз 300 мм, что соответствует калибру направляющих 9К515. Официальных данных о Д-30СН нет, но даже противник отмечает их высокую эффективность.

Роман Катков