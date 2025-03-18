Зарубежная пресса: Макрон объявляет «войну» истребителю F-35 и ЗРК Patriot

Макрон заявил, что франко-итальянская система SAMP/T должна быть предложена странам, закупающим систему Patriot, а истребитель Rafale - странам, закупающим F-35.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил новые стратегические подходы к повышению обороноспособности Европы. По его словам, необходимо укрепить промышленные мощности старого континента, чтобы положить конец его зависимости от США в вопросах вооружений.
- заявил глава Франции на встрече с представителями оборонки страны.
По его словам, европейским странам следует закупать собственное вооружение, в частности, франко-итальянскую зенитную систему SAMP/T вместо приобретения Patriot.
- говорится в зарубежном издании SavunmaSanayiST.
В последние дни в европейской прессе ведётся бурное обсуждение возможности США нажать на «аварийный выключатель» или на «кнопку самоуничтожения», что, по мнению местных обозревателей, полностью выведет из строя F-35, состоящие на вооружении стран ЕС.
Официальные лица поспешили откреститься от такого сценария: в Минобороны Бельгии заявили, что «F-35 – это не дистанционно управляемый самолёт», а в военном ведомстве Швейцарии пояснили, что «дистанционное управление или блокировка F-35A, например, путём внешнего вмешательства в электронику, невозможны».
Однако на повестке дня остаётся вопрос о поддержании в строю F-35 в случае отказа США от ВТС. Первым подал голос министр обороны Португалии Нуну Мело:
В связи с этим Макрон в своей пространной речи обратил внимание на возможность замены состоящих на вооружении Лиссабона американских F-16A [21 борт] на европейские самолеты. Однако он признал, что скорость изготовления Rafale зависит от промышленных мощностей компании Dassault и её поставщиков:
Президент Франции также заявил, что необходимо поддерживать баланс между экспортом и национальными потребностями, чтобы не ослаблять собственные армии.
Он выступает за инициативы по увеличению военных ассигнований. Однако одно дело – это прописать возможные затраты на оборонные нужды, и совершенно другое – найти средства на оплату соответствующих закупок:
По всей видимости, «операционные возможности» старый свет может получить лишь за счёт заимствований. Как заявил Макрон, 27 европейских стран одобрили план перевооружения стоимостью €800 млрд, из которых на данный момент выделено €150 млрд в виде кредитов. Но это лишь малая часть из общей суммы, в связи с чем он выступил за создание в ЕС нового крупного долгового фонда.
В итальянском издании RID считают, что рассуждения Макрона верны, но они опоздали на несколько десятилетий: