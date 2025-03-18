Зарубежная пресса: Макрон объявляет «войну» истребителю F-35 и ЗРК Patriot

Rafale и F-35A Rafale и F-35A

Макрон заявил, что франко-итальянская система SAMP/T должна быть предложена странам, закупающим систему Patriot, а истребитель Rafale - странам, закупающим F-35.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил новые стратегические подходы к повышению обороноспособности Европы. По его словам, необходимо укрепить промышленные мощности старого континента, чтобы положить конец его зависимости от США в вопросах вооружений.

Сегодня нам нужно производить больше [истребителей] Rafale, больше систем ПВО, больше боеприпасов. Необходимо освободить многие страны от зависимости от F-35 и расширить клуб Rafale

- заявил глава Франции на встрече с представителями оборонки страны.

По его словам, европейским странам следует закупать собственное вооружение, в частности, франко-итальянскую зенитную систему SAMP/T вместо приобретения Patriot.

Макрон объявляет «войну» истребителю F-35 и ЗРК Patriot

- говорится в зарубежном издании SavunmaSanayiST.

ПУ ЗРК SAMP/T ПУ ЗРК SAMP/T

В последние дни в европейской прессе ведётся бурное обсуждение возможности США нажать на «аварийный выключатель» или на «кнопку самоуничтожения», что, по мнению местных обозревателей, полностью выведет из строя F-35, состоящие на вооружении стран ЕС.

Официальные лица поспешили откреститься от такого сценария: в Минобороны Бельгии заявили, что «F-35 – это не дистанционно управляемый самолёт», а в военном ведомстве Швейцарии пояснили, что «дистанционное управление или блокировка F-35A, например, путём внешнего вмешательства в электронику, невозможны».

Однако на повестке дня остаётся вопрос о поддержании в строю F-35 в случае отказа США от ВТС. Первым подал голос министр обороны Португалии Нуну Мело:

Этот наш союзник, который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, может ввести ограничения в использовании, обслуживании, компонентах – во всём, что связано с обеспечением работоспособности самолётов.

В связи с этим Макрон в своей пространной речи обратил внимание на возможность замены состоящих на вооружении Лиссабона американских F-16A [21 борт] на европейские самолеты. Однако он признал, что скорость изготовления Rafale зависит от промышленных мощностей компании Dassault и её поставщиков:

Увеличение темпов производства на предприятиях Dassault – это не импровизация, это очень сложный процесс.

Rafale Rafale

Президент Франции также заявил, что необходимо поддерживать баланс между экспортом и национальными потребностями, чтобы не ослаблять собственные армии.

Он выступает за инициативы по увеличению военных ассигнований. Однако одно дело – это прописать возможные затраты на оборонные нужды, и совершенно другое – найти средства на оплату соответствующих закупок:

ЕС предоставляет совместные фонды для финансирования промышленного сегмента, но на это нет операционных возможностей.

По всей видимости, «операционные возможности» старый свет может получить лишь за счёт заимствований. Как заявил Макрон, 27 европейских стран одобрили план перевооружения стоимостью €800 млрд, из которых на данный момент выделено €150 млрд в виде кредитов. Но это лишь малая часть из общей суммы, в связи с чем он выступил за создание в ЕС нового крупного долгового фонда.

В итальянском издании RID считают, что рассуждения Макрона верны, но они опоздали на несколько десятилетий:

Если быть реалистами, то после 20 лет демонтажа военного потенциала невозможно исправить ситуацию за пару лет. Теперь европейским странам придётся расплачиваться за ошибки прошлого, оказавшись между российской угрозой и давлением со стороны США. Единственная надежда в том, что урок усвоен, и если Европа не рухнет, то в следующий кризис мы окажемся в лучших условиях.